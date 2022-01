Gobierno cerró el 2021 con déficit de 3.7% y deuda de $14,600 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A unos días para que finalice el segundo periodo presidencial de Juan Orlando Hernández, las autoridades del Gobierno presentaron un informe sobre los resultados obtenidos al cierre de 2021 en materia fiscal.



Informaron que el déficit fiscal fue de 3.7% en todo el sector público no financiero, un porcentaje muy por debajo del 5.4% que como techo máximo les autorizaba la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para el año anterior. Mientras que el indicador de la deuda flotante se situó en 0.23%, por debajo del techo máximo de 0.50%. Esto indica que “las finanzas del Estado son saludables” y que incluso los indicadores se situaron por debajo de los máximos permitidos por la LRF, afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Luis Mata. El funcionario enfatizó que “el Estado no está quebrado”.

Por el lado del endeudamiento, la subsecretaria de Finanzas, Roxana Rodríguez, indicó que la deuda pública cerró a diciembre de 2021 en 14,661 millones de dólares, de los cuales $8,607 millones son de la externa y $6,054 millones, de la interna. La deuda equivale a más de 358,600 millones de lempiras y al 55.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.



“El endeudamiento ha sido responsable, apegado a la ley y en base a estándares internacionales”, destacó Rodríguez.



“Esos indicadores se ven muy bajos, la deuda pública a octubre ya tenía un saldo de $16,500 millones”, manifestó la economista Liliana Castillo. “El saldo de deuda para nuestro país es demasiado elevado, ya que representa alrededor del 60% del PIB”, explicó.



Mientras que respecto al déficit fiscal, Castillo comentó que “presentan el del sector público no financiero, que incluye Administración Central, empresas e instituciones públicas y Gobiernos municipales, este debería andar en alrededor del 1% del PIB, entonces no es sano que esté tan alto”. Para el economista Alejandro Aronne, “aunque estos indicadores se ven manejables, no reflejan si hubo un uso eficiente de los recursos, si el gasto social fue el adecuado y cuánto se destinó al pago del servicio y amortización de la deuda, por lo que se demuestra la falta de correlación entre la realidad y la calidad del gasto”.

