Jueza juramentaría a Xiomara Castro como presidenta de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre el rechazo de Xiomara Castro para ser juramentada como presidenta de Honduras por los "traidores" y una jueza que se presta a hacerlo, la Constitución de la República dicta un protocolo distinto al que Libre plantea a primera instancia.



Es decir, que si la mandataria electa no permite ser juramentada por el nuevo presidente del Congreso Nacional, que sería Jorge Cálíx a falta de la sesión decisiva, sería el titular de la Corte Suprema de Justicia el indicado, en este caso Rolando Argueta.

“Las cosas no son como ella quiere, la Constitución señala que quien la declara en la investidura es el presidente del Congreso, si no puede ser él entonces lo hará el presidente de la Corte, si no estuviera sería un juez de letras y ya por último un juez de paz", explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos

"Habiendo presidente del Congreso no se puede saltar la ley y decir ‘yo quiero que me ponga la banda un juez’, como dijo la presidenta”, agregó el abogado.



Sin embargo, Karla Lizeth Romero Dávila, jueza de paz, se prestó a tomar el juramento de ley a la nueva mandataria en el acto de toma de posesión el próximo 27 de enero.



VEA: Diputado Cristian Hernández también anuncia que quitará su apoyo a Jorge Cálix

¿Cuál es el protocolo según la Ley?

Pero, según la Constitución sólo hay dos opciones para que lo haga ante un juez, como sugiere Libre.



El primer escenario sería por ausencia del presidente del Congreso Nacional, en caso de que no esté el presidente del CN quien le toma la promesa de ley es el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



El otro escenario sería si no está el presidente de la CSJ, entonces lo hace un juez.

Ley

ARTICULO 244.- "La promesa de Ley del Presidente y del Vicepresidente de la República será presentada ante el Presidente del Congreso Nacional, si este estuviere reunido, y, en su defecto, ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En caso de no poder presentarla ante los funcionarios antes mencionado podrá hacerlo ante cualquier Juez de Letras o de Paz de la República. * Modificado por Decreto 299/1998. * Modificado por Decreto 374/2002 y ratificado por Decreto 153/2003", dice íntegramente la Ley.



Lo anterior indica que si Karla Lizeth Romero Dávila recibe la Promesa de Ley de Castro, deben cumplirse por defecto los escenarios que se establecen.



Xiomara Castro realizará su promesa de Ley este jueves 27 de enero en el acto en que formalmente inicia con una sesión en el Congreso Nacional y posteriormente se traslada en al Estadio Nacional de Tegucigalpa donde finalmente recibe la presidencia del país.

VEA: Las frases de Beatriz Valle a "Mel" Zelaya tras elección de junta directiva en el Congreso