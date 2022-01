Xiomara a "El Chele" Castro: No necesito que traidores me blinden

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Xiomara Castro arremetió este viernes contra Edgardo "El Chele" Castro, diputado que argumentó que lo que ocurrió en el Congreso Nacional servirá de blindaje para la próxima presidenta de Honduras.

"Solo le digo al presidente Manuel Zelaya, tranquilo, seguimos respetando su investidura como coordinador general. Lo que ha pasado en el Congreso es el blindaje de los 4 años de Xiomara Castro como presidenta", dijo a una radioemisora el parlamentario por el departamento de Cortés.

Aunque el mensaje iba dirigido para Zelaya Rosales, Xiomara Castro no pudo evitar contestar. "No necesito que traidores me blinden", escribió la hondureña, que el próximo 27 de enero será juramentada como la primera mujer presidenta del país.

No necesito que traidores me blinden. https://t.co/AvzGkRfnXj — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 21, 2022

Xiomara cuestionó la decisión de una veintena de diputados, entre ellos "El Chele" Castro, quienes hicieron caso omiso a la línea del partido para elegir a Luis Redondo como presidente provisional del Congreso Nacional.

Libre ya había acordado la presidencia del hemiciclo para el Partido Salvador de Honduras, como parte de las negociaciones para conformar la alianza.

La rebelión de al menos 21 diputados ha traido división dentro de esa institución política, quienes, por un lado, justifican que protegen al partido tras elegir a Jorge Cálix, mientras otros los acusan de traidores por no cumplir acuerdos.