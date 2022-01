"Tomamos una decisión pensando en salvarle el Congreso a Xiomara": Beatriz Valle

Beatriz Valle cuestionó a Manuel Zelaya por no consultarle a ella y a otros compañeros la firma de acuerdos y aseguró que no están dispuestos a ceder el Congreso Nacional. Foto: Archivo/ EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada de Libertad y Refundación por el departamento de Francisco Morazán, Beatriz Valle, quien este viernes presentó la moción para que Jorge Cálix fuese nombrado como presidente del Congreso Nacional, reaccionó indignada ante los señalamientos de "traidora" que ha recibido por parte de algunos de sus correligionarios.

Luego de que se aprobara su moción, se instaló la junta provisional que quedó integrada por Cálix en la titularidad, por Yahvé Sabillón en la vicepresidencia y por Valle como secretaria, la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el coordinador del partido, Manuel Zelaya, cuestionaron su proceder, al no unirse al grupo de parlamentarios que llevaba la directriz de colocar a Luis Redondo como presidente.

VEA: Manuel Zelaya convoca a reunión para discutir expulsión de los 20 diputados de Libre

Tras lo ocurrido, Zelaya se pronunció en su cuenta de Twitter asegurando que "Procede expulsión de quienes traicionaron la sangre de nuestros mártires y proyecto de Refundación de la Patria. Es elección de 2do grado, y el Pueblo puede anularla. No le reconocemos".

Dicha publicación causó molestia en Beatriz Valle, quien le reclamó haber aprendido mucho de lo que sabe de política de él y se autodenominó una de las diputadas más fieles a la causa y al partido.

Sin embargo, denunció que el pacto que se firmó con Salvador Nasralla, no le fue consultado, por lo que "Mel" no puede reclamarles traición, pues él fue el primero en desconocerlos como autoridades dentro de la estructura política. Además, negó que su moción vaya encaminada a dividir, al contrario, aseguró que "Tomamos una decisión pensando en salvarle el Congreso a Xiomara".

ADEMÁS: "Se procedió en legal y debida forma": Gobernación sobre junta directiva del Congreso

"Hemos realizado un proceso enmarcado en la ley, constitucional, no hemos sobornado a ningún diputado, no tenemos dinero. Realizamos estas acciones en vista de que cuando se hizo el acuerdo nosotros pensábamos que el acuerdo estaba enmarcado en la separación de poderes, porque aunque yo tengo más de 20 años de trabajar con la familia Zelaya creo que están cometiendo un error, pero lo que estamos haciendo es regalarle a usted (Xiomara) el día 27 que asuma la presidencia la derogación de las ZEDE, estamos luchando por refundar la patria", inició diciendo en entrevista con HCH.

"Yo le pido que rectifique su postura, porque además de que fue muy doloroso, yo pensaría que fue un impulso, porque ni cuando se firmó el acuerdo ni después, yo nunca tuve en mis manos el acuerdo", aseguró, al reclamar que no se les tomó en cuenta al suscribirlo.

"Los diputados somos lo más cercano a las bases y mis bases no quieren que usted le entregue el Congreso a Luis Redondo sin habérselo ganado y nosotros tenemos muchos años de estar luchando", justificó.

"Nunca en mi vida he traicionado a nadie", aseguró, al tiempo que cuestinó a Manuel Zelaya por "no dejarla participar" en la coordinación del partido. "Yo no entendía por qué usted me miraba a mí como enemiga y me van a preguntar por qué no denuncié, por disciplina partidaria, pero llega un momento en uno trabaja, trabaja y le quitan el poder", cuestionó.

Según ella, lo que se busca con el nombramiento de Cálix es que haya una división de poderes, pues dice que el pueblo le dio a Xiomara la presidencia del país, pero no la facultad de dirigir el Legislativo, pues con los votos que obtuvo Libre no podía por sí mismo nombrar a las nuevas autoridades.

Valle, dijo que a pesar de que sufrió calumnias y señalamientos injustos, espera que las autoridades de Libre puedan reflexionar y respaldar a la nueva junta que espera sea ratificada el próximo domingo. "Yo les ratifico que los proyectos de Xiomara Castro se van a aprobar con mayoría calificada en el Congreso Nacional", aseguró.