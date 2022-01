"Se procedió en legal y debida forma": Gobernación sobre junta directiva del Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización se pronunció en un comunicado tras la polémica juramentación de la junta directiva provisional en el Congreso Nacional.



Durante el acto, tal como manda la ley, el ministro de Gobernación, Héctor Leonel Ayala inauguró el evento y posteriormente le otorgó la palabra a la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Beatriz Valle, quien presentó la moción para que su compañero Jorge Cálix fuese el presidente del Legislativo, Yahvé Sabillón el vicepresidente y ella la secretaria.



Al contar con 85 votos a favor, se procedió con su juramentación, ante el descontento y los reclamos de otros diputados de Libre y del Partido Salvador de Honduras (PSH), quienes pretendían hacer valer el pacto firmado por sus líderes, Xiomara Castro y Salvador Nasralla para que la titularidad estuviera sobre el parlamentario Luis Redondo.

VEA: Golpes, insultos y anarquía en el Congreso Nacional tras elección de la junta provisional

+ Manuel Zelaya convoca a reunión para discutir expulsión de los 20 diputados de Libre



Tras la cuestionada jurametación, Rasel Tomé, que había sido elegido por la bancada de Libre para proponer a Redondo, denunció que no se le dejó hablar, ignorando la voluntad de su partido y "del pueblo".



"Esta moción está firmada por todos los diputados del PSH, por la bancada firme de Libre y por diputados liberales, el error fue del ministro que no siguió la dinámica parlamentaria, tenía que darle la palabra al vocero que era este servidor, no a traidores que no han tenido ningún mandato para venir a hablar", agregó.



Ante los hechos, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización emitió un comunicado en el que aseguró que todo se hizo cumpliendo el debido proceso.



"Esta mañana se instaló la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional de la República, en cumplimiento a la convocatoria establecida en la Constitución de la República para la conformación de la Junta Directiva Provisional, propuesta en moción de la diputada Delia Beatriz Valle, la cual fue secundada y votada en legal y debida forma de la siguiente manera: Presidente: Jorge Luis Calix, Vicepresidente: Yahvé Salvador Sabillón y Secretaria: Delia Beatriz Valle", reza el escrito.

ADEMÁS: Así reaccionan figuras políticas tras caótica elección de la directiva provisional en el Congreso



"Se le dio curso a esa moción, siendo la diputada Delia Beatriz la primera en solicitar el uso de la palabra sometiéndose a votación con el respaldo de 85 votos de 5 bancadas del Poder Legislativo; 21 votos del Partido Libertad y Refundación, 44 votos del Partido Nacional, 18 votos del Partido Liberal, 1 voto de la Democracia Cristiana y 1 voto del Partido Anticorrupción", continuó detallando en el punto número dos.



Finalmente, recordó que se debe continuar con el proceso como cada cuatro años, por lo que tras la juramentación, como el próximo domingo 23 de enero se reunirán los parlamentarios en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad.