Así reaccionan figuras políticas tras caótica elección de la directiva provisional en el Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Opiniones encontradas, confusión y anarquía fue lo que dejó la primera sesión del Congreso Nacional este viernes, tras la juramentación de Jorge Cálix como presidente, Yahvé Sabillón como vicepresidente y Beatriz Valle como secretaria de la junta directiva provisional del Legislativo.

Los primeros en reaccionar fueron los diputados de Libre que estaban a favor del cumplimiento del acuerdo firmado entre Xiomara Castro y Salvador Nasralla para que fuera el diputado Luis Redondo quien liderara la junta.

"Se consuma la traición al pueblo", dijo la diputada Hortensia Zelaya Castro, mejor conocida como "La Pichu", mientras intentaba llamar al orden a sus compañeros, quienes protagonizaron golpes e insultos con los otros parlamentarios.

Por su parte, Rasel Tomé, quien era el designado para leer la moción por parte de Libre, denunció que la sesión fue una arbitrariedad, pues no se les otorgó la palabra.

"No nos dejaron presentar la moción del partido que ganó las elecciones", dijo Tomé a los medios de comunicación antes de darle lectura al documento que llevaba preparado para juramentar a Luis Redondo como presidente, Hugo Noé Pino como vicepresidente y a Angélica Smith como secretaria.



"Esta moción está firmada por todos los diputados del PSH, por la bancada firme de Libre y por diputados liberales, el error fue del ministro que no siguió la dinámica parlamentaria, tenía que darle la palabra al vocero que era este servidor, no a traidores que no han tenido ningún mandato para venir a hablar", agregó.



Por su parte, Luis Redondo, quien era el ungido por la coalición para liderar el hemiciclo, manifestó que "el pueblo hondureño ha sido testigo de cómo nuevamente el Partido Nacional y el lado oscuro del Partido Liberal pretenden quitarle el mandato legítimo que le dio el pueblo hondureño a Xiomara Castro con más de un millón 700 mil votos".

"Fuera los corruptos, fuera los narcotraficantes", gritaban los parlamentarios a los tres diputados que el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, juramentó como autoridades provisionales.



Sobre ellos y los restantes 17 diputados que según la bancada "traicionaron" al partido, Tomé aseguró que "se salieron de la línea partidaria y van para el Tribunal de Honor", "esos ya no son militantes de Libre", recalcó.

"Es triste y doloroso ver a mi partido en una traición como esta y no es por nosotros o por Xiomara, es por el pueblo que fue a votar por Libre y la propuesta. Hoy, 20 Judas nos han vendido por 30 monedas, es lamentable lo que pasa, pero aquí estamos al lado del pueblo. Esos compañeros que nos traicionaron ya no son de Libre", dijo un diputado de Libre con lágrimas en sus ojos.

Otras posturas

Por su parte, algunos diputados liberales que iban saliendo de las instalaciones tras que se desatara el caos dijeron que esperaban una sesión más ordenada, donde se sometiera a una votación democrática el proceso de elección y si habían dos propuestas, se les diera la oportunidad de elegir a la mejor.

José Alfredo Saavedra, diputado del Partido Liberal, se dijo muy decepcionado de lo ocurrido, "lamentamos lo que ha pasado esta mañana, esperamos que haya una reflexión de las partes en conflicto, porque Honduras merece más. Honduras fue a votar de manera masiva y contundente el 28 de noviembre, entonces hay que seguir dialogando. Nosotros siempre hemos dicho que si hubo un acuerdo se debe cumplir y el cumplimiento fue una decisión de la alianza, nosotros votamos por el cumpliento del acuerdo".

Mientras que los diputados del Partido Nacional se limitaron a decir que ellos votarían por quien consideraran la mejor opción para liderar el Congreso y lamentaron la bochornosa situación vivida.

Según analistas políticos, aún hay tiempo para que antes del domingo se pueda llegar a un diálogo que permita que ambas partes se entiendan y nombre a una junta representativa.

Reacciones en redes sociales

Situación lamentable, parece que no necesitarán oposición, ellos solos #SeVan. Que Dios bendiga a Honduras ?? pic.twitter.com/8mY2mvFxLN — Ebal Díaz (@EbalDiazHN) January 21, 2022

Beatriz Valle y Jorge Calix se inmolaron hoy por Mel y Xiomara.



NO hay tal “TRAICIÓN” fue un plan perfecto diseñado para quedarse con el poder total



Lo qué pasó hoy, NO todos los sabían. Y ahora NO todos lo entienden Beatriz y Jorge cumplieron. pic.twitter.com/ZAd3U0Aa6Q — Esdras Amado Lopez (@EsdrasALopez) January 21, 2022

Jorge Cálix es la continuación de Juan Orlando Hernández. Su elección es ilegítima, anti democrática y desleal. Calix y sus traidores le han declarado oficialmente la guerra al pueblo hondureño; la diferencia es que hoy el pueblo de #Honduras si tiene presidenta @XiomaraCastroZ. — Jose Manuel Zelaya Castro (@melitozelaya) January 21, 2022

¡Por unas cuantas monedas vendieron un proyecto que le ha costado al pueblo lagrimas, sangre y dolor!

Vergüenza contra dinero! #Traidores — Zoe Zelaya Castro (@zoezelaya) January 21, 2022

Jorge y Beatriz, y los restantes TRAIDORES acaban de pasar al basurero de la historia.

El castigo moral de este pueblo lo tendrán, y créanme que sentirán miedo, pena y vergüenza pararse en cualquier plaza pública.

¡TRAIDORES! — Fausto Cálix (@FaustoCalix) January 21, 2022

Imagínate que el financiamiento para comprar los votos para imponerte como Presidente del Congreso haya sido del mismo banquero que financió el asesinato de Berta Cáceres. — Fausto Cálix (@FaustoCalix) January 21, 2022

¡Fuera Micheletti! — Xiomara Zelaya (@pichuzelaya) January 21, 2022

Fuimos testigos de una manifiesta cachurecada orquestada desde las tinieblas el día de hoy en el CN. Hicieron su pantomima y luego salieron huyendo cobardemente del hemiciclo como lo hacen los que no tienen dignidad. Uds serán los responsables de lo que acontezca en el país. — Maribel Espinoza (@AbogadaEspinoza) January 21, 2022

? Lo dijo @XiomaraCastroZ, se consumó la traición. Están identificados y el pueblo los castigará. El pueblo votó masivamente por Xiomara y la alianza. Estoy del lado del pueblo, yo estoy del lado de XIOMARA y más de 1.7 millones de hondureños. — Jorge Aldana (@JorgeAldanaB) January 21, 2022

y son, sin vergüenzas, malinches, confesos, han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad.



traidores, no podrán ensuciarle la historia… a esta patria tan llena de gloria. — Partido Libre (@PartidoLibre) January 21, 2022

En esta lucha de poder queda claro que el único que piensa en el pueblo es el pueblo, políticos que supuestamente lo representan sólo ven sus intereses personales y de grupo.

Perdió Honduras y su democracia, como siempre…

Apoyar @XiomaraCastroZ es prioritario por gobernabilidad — Luis Zelaya (@luiszelaya_hn) January 21, 2022

