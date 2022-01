Con la receta se van los pacientes de los triajes por falta de medicamento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “No tenemos acetaminofén ni loratadina, tiene que comprarlas o esperar que vengan”, le dijo una enfermera a Juan Ruiz, quien llegó esta semana al triaje del Centro Cívico Gubernamental (CCG) con síntomas de covid-19.



No solo la población bajó la guardia, las autoridades de la Secretaría de Salud y del gobierno central también al dejar debilitados los triajes a nivel nacional.



En la capital, los médicos de estas unidades luchan con las uñas por atender a los pacientes con síntomas del mortal virus, mientras que en los municipios al interior del país, los alcaldes lamentan que tuvieron que cerrar estos centros de atención porque el gobierno los dejó solos, sin recursos.

+: En un 54% crece la aplicación de pruebas PCR durante el mes de enero



“No es posible que en medio de una pandemia no estemos preparados, imagínese que uno viene aquí a buscar ayuda y no hay ni medicamento”, lamentó Juan al momento de salir de consulta.



Pero las carencias no solo son esas, el médico de turno le ordenó hacerse la prueba PCR, pero al llegar al puesto donde se la debería de realizar le dijeron que no había cupo.



Lo apuntaron para dos días después debido a que son muchas las personas que están a la espera, lo mismo sucede en todos los triajes que funcionan en la capital.

TAMBIÉN: Voluntarios unen fuerzas para llevar a pacientes a cuidados paliativos



Una de las enfermeras explicó que a diario toman 140 muestras, pero la demanda es alta, por eso la gente debe esperar uno o dos días.



Los casos se han incrementado en un 300 y hasta 1,000 por ciento, calcularon los médicos. Y como las autoridades están por salir, han descuidado la atención a las personas que buscan asistencia.



“Debido al alza de pacientes que hemos tenido se nos han agotado algunos medicamentos y estamos esperando que nos abastezcan, porque lo solicité hace como una semana”, explicó el médico Daniel Morales, encargado del triaje del CCG.

LEA: Ómicron presiona en hospitales y se incrementan muertes sospechosas

Los casos de pacientes sospechosos de covid-19 se han disparado desde inicios de año. Foto: David Romero/El Heraldo



Médicos

De a poco han ido reintegrando al personal que se había retirado, no obstante hace falta más, porque sigue llegando más gente con síntomas de covid-19.



En la actualidad en el CCG hay cuarenta médicos, pero necesitan unos siete más para poder atender a los pacientes que buscan asistencia.



En el triaje de la Universidad Nacional Católica de Honduras (Unicah) lamentaron que hace varios días vienen haciendo la solicitud de medicamentos a la Región Metropolinata de Salud, pero se ha tardado el proceso.

DE INTERÉS: Honduras: Salud y hospitales, sin definir plan de contingencia covid



EL HERALDO hizo un recorrido por todos estos centros de atención, constatando el alza de pacientes, muchos con síntomas de covid-19 y que no encuentran ni acetaminofén.



La petición de medicamentos a la Región Metropolitana de Salud se hizo desde el 5 de enero por varios triajes y hasta el jueves seguían a la espera en la mayoría.



Lo que se demanda es acetaminofén, colchicina, ivermectina y algunos antibióticos como amoxixilina, porque ya se está en cero, aseguró uno de los médicos.

TAMBIÉN: Personas con tres dosis anticovid se defienden mejor ante ómicron



El problema de no haber medicamentos es que muchas personas no tienen para comprarlos y puede empeorar su salud, por lo cual le dicen que regrese en los próximos días, que posiblemente lleguen.



Los médicos no se explican por qué tardan tanto tiempo en abastecerlos, sabiendo que son medicamentos de primera necesidad y que Salud tiene en existencia.



EL HERALDO le habló y escribió al titular de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock, para consultarle cuándo abastecerán estos centros, pero a la hora de cierre no había brindado respuesta.

LEA: Vacunarse a la vez contra influenza y covid-19 es seguro, confirman médicos