Cheryl Ucles, la creativa capitalina experta en técnica de lettering

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "No le voy a mentir, tenía mucho miedo, me imaginaba que sería el fin de mi negocio", esas fueron las palabras de la capitalina Cheryl Uclés luego de que EL HERALDO INSPIRA le preguntara sobre el impacto del covid-19 en su emprendimiento. Por fortuna -y como pocos- salió invicta, pues la distancia generó la necesidad de sus productos y servicios de lettering, una técnica de dibujar letras artísticamente que se ha popularizado en los últimos meses.



'Lettereando' comenzó a operar en 2017, cuando ella se aventuró a compartir técnicas de aprendizaje en redes sociales. Así empezaron los masivos pedidos de conocidos que rápidamente recomendaron sus productos. "Lettereando es mi pasión, mi lugar feliz y lo que me permite hacer todos los días algo que amo", confesó la también administradora de empresas.

"Durante estos cuatro años y medio, de mi taller han salido miles de pedidos a todo el país y al extranjero. Aún así, mi mente no para, tengo muchas ideas y sigo probando cosas nuevas para ampliar mis productos", agregó.

La creatividad es el protagonista de este emprendimiento, donde cualquier tipo de idea es bienvenida y adaptada a los diversos tipos de arte para cumpleaños, bodas y bautizos. La talentosa joven también imparte talleres de lettering.

Los talleres de lettering, las libretas y los álbumes de foto son de los productos más pedidos de la joven. Foto: El Heraldo

Planes

Cheryl Ucles anhela tener su propio local en la capital, pero es consciente que eso no es una tarea fácil, sin embargo, esta idea sigue latente en sus planes así como expandirse a nivel nacional para generar empleos.



A criterio de Ucles, "ser su propio jefe" en un país como Honduras es difícil y cuando se trata de productos personalizados más, pues en ocasiones, las cosas hechas a mano no reciben el valor que merecen. "Debemos comprender que los productos locales llevan más trabajo y dedicación, lo que los hace únicos y especiales", explicó.

La historia de la capitalina es un ejemplo del correcto accionar ante las crisis que se presentan de un momento a otro, por lo que debe servir como motivación para quienes se introducen al mundo del emprendimiento, en esta ocasión, de la mano del arte.

El arte del lettering ha tomado auge en los últimos meses, especialmente, en productos personalizados. Foto: El Heraldo

¿Cómo contactar sus servicios?

Si usted está interesado en adquirir los productos y servicios de la capitalina, puede acudir a sus redes sociales. En Instagram la encuentran como lettereando_hn y en Facebook Lettereando_hn. Asimismo, pueden contactarla al (+504) 3392-9373.



El proceso comienza conociendo la idea del cliente y así la joven ofrecerá una propuesta económica y totalmente personalizada que se adapte al presupuesto. "Mi lema es que si yo estoy contenta con el resultado, seguro el cliente también lo estará", concluyó.

