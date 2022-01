Luis Javier Santos: 'Nuevo gobierno debe eliminar mafias de corrupción'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fiscal de la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), del Ministerio Público, Luis Javier Santos, valoró, ante la posibilidad de la instauración de la Cicih, el combate al flagelo en Honduras.



A continuación, sus respuestas sobre la expectativa de la lucha que tendrá el nuevo gobierno que presidirá Xiomara Castro desde el 27 de enero.



¿Es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (Cicih) la solución para acabar con la corrupción en Honduras?



Es parte, pero no la solución. La solución es la voluntad que tengan los nuevos funcionarios, como los nuevos diputados en querer derogar todas esas leyes o querer apoyar a las entidades que están luchando contra la corrupción. Puede venir cualquier comisión internacional y no se va a hacer nada si no se derogan esas leyes que han aprobado, que se ponga a disposición toda la documentación de los fideicomisos y los grandes contratos del Estado, lo que sucede con la Tasa de Seguridad, el dinero que manejan los militares, las cuentas de Casa Presidencial y los fondos del Congreso Nacional.

¿Cuál es el mayor atraso para combatir la corrupción?



Es la falta de creación de órganos realmente fortalecidos. Por ejemplo, se crea un sistema anticorrupción, sin embargo, el Juzgado Anticorrupción no tiene ni salas para celebrar juicios.



¿Los organismos que combaten la corrupción en Honduras son parte?



La corrupción ha avanzado tanto que está institucionalizada al punto que los nuevos funcionarios que lleguen a estas instituciones no pueden hacer cambios porque exponen su vida. Hay instituciones en las que hay mafias de corrupción que están dispuestas a todo con tal de no perder los privilegios.



¿Qué se necesita para combatir la corrupción a plenitud?



El marco legal debido y recurso humano suficiente.

