Cicih, la esperanza para acabar con la corrupción en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No es la inseguridad ni la falta de educación ni los problemas sanitarios ni la pobreza el principal infortunio de Honduras.



Para los analistas consultados por EL HERALDO Plus, la corrupción es la pandemia que agobia a la nación desde hace décadas, impidiendo el desarrollo.



Presente en todos los gobiernos, ciertos personajes la consideran sempiterna porque en lugar de debilitarse se ha fortalecido año tras año con los rimbombantes casos y la creación de leyes de blindaje.

En tanto la administración vigente deje el poder (hasta el 27 de enero), la nueva gestión de la izquierdista Xiomara Castro le apostará a la creación de una comisión anticorrupción a través de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).



La futura presidenta confirmó “acercamientos con Naciones Unidas para lograr la instalación de la Cicih (Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras), (para) que esto nos ayude a combatir la corrupción”.



Castro, de 62 años, reiteró que buscará eliminar las normas que (a su juicio) “han encubierto toda la corrupción” de estos últimos años, en alusión al gobierno de su antecesor, Juan Orlando Hernández.

El miembro de la Comisión de Traspaso del nuevo Gobierno, Pedro Barquero, aseveró que la instauración de la Cicih es vital en función de lo que se tuvo en el pasado reciente: una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).



“Una prioridad es el tema anticorrupción que estamos moviendo. La presidenta Xiomara Castro ya le hizo una solicitud informal a Naciones Unidas para comenzar el trámite de traer la Cicih al país”, expresó.



“Pero la solicitud formal no la puede hacer hasta el 27 de enero, que ella entre en funciones”, explicó.



El coordinador de la comisión de transición, Héctor Zelaya, hijo de Castro, también confirmó, por medio de un mensaje de WhatsApp, que “solo hace falta que ella (la mandataria electa) tome posesión” para la vigencia de la Cicih.

Para los expertos será necesario una comisión internacional contra la corrupción con más facultades que la Maccih. Foto: El Heraldo

Operatividad

EL HERALDO Plus conoció que la nueva comisión podría ser, en efecto, la Cicih y, como aspecto sobresaliente, tener más funciones que la extinta Maccih.



El perfil más acertado para liderar la entidad, de acuerdo con el nuevo oficialismo, es el peruano Juan Jiménez Mayor, quien estuvo al frente de la Maccih (2016-2020). EL HERALDO Plus intentó comunicarse con Jiménez Mayor a través de correos electrónicos, mensajes de Facebook y de Twitter, pero no respondió.



Sin embargo, una fuente que formará parte del siguiente gobierno confirmó que ya se le planteó al peruano la posibilidad, pero dependerá de la ONU.



Y para el funcionamiento de la Cicih serán fundamentales dos figuras: el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, proyecta la Comisión.



“Ya hicimos acercamientos con el CNA para tener avances desde el día uno y también hicimos acercamientos con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, que hizo un proyecto financiado por USAID para evitar la corrupción en los procesos de contratación del Estado”, puntualizó.

Los hondureños, ante el nuevo cambio de gobierno, esperan decisiones acertadas. Foto: El Heraldo



La pandemia

Honduras bajó dos puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 (IPC), de Transparencia Internacional, siendo esa su calificación más baja, cayendo del puesto 146 al 157, de 180 que son evaluados.



El índice calificó a Honduras con 24 puntos, dos menos que los 26 que tuvo en 2019 y, según lo evaluado, es el cuarto país más corrupto de América, solo por detrás de Nicaragua (159), Haití (170) y Venezuela (176).



Además, según las estimaciones del Foro hondureño Social de la Deuda Externa (Fosdeh), la corrupción le costó al Estado 254,058 millones de lempiras entre 2014 y 2018, lo que supone cerca del 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los analistas estiman que la corrupción e impunidad en Honduras se debe “por varias causas y es muy acentuada, pronunciándose más desde las compras efectuadas durante la pandemia del nuevo coronavirus, así como las tormentas Eta y Iota”.



La salida de la Maccih en enero de 2020 luego de que el gobierno saliente decidiera no renovarla, las compras de emergencia para atender la demanda sanitaria, las casas contenedores para los damnificados por Eta y Iota, por ejemplo, son algunos de casos de corrupción más prominentes, señaló el estudioso Claudio Flores.



Además, el informe “Compras de emergencia covid-19 en El Salvador, Honduras y Guatemala” concluyó que la falta de compromiso con la rendición de cuentas dominó las adquisiciones, siendo la nación cinco estrellas con más corrupción. El abogado Daniel Figueroa es claro: “De nada servirán nuevas entidades si la perversión de los funcionarios públicos se mantiene presente”.

