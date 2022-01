Xiomara Castro, a una cita crucial este jueves con los 50 diputados de Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta electa Xiomara Castro tratará de convencer este jueves a un grupo de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) que se resiste a ceder la presidencia del Congreso Nacional a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH).



En el encuentro también participará el expresidente y coordinador general del partido, Manuel Zelaya Rosales, quien ayer hizo público el resultado negativo del examen de covid que se practicó.



A la cita están convocados los 50 diputados propietarios electos el 28 de noviembre, dentro de los cuales hay un grupo reducido que no concibe cómo un partido mayoritario le va a dar el control del Congreso a un ente minoritario que solo sacó diez diputados.



Entre estos diputados rebeldes, que según las fuentes de Libre lo que realmente buscan es garantizar un puesto en la directiva del Congreso, están Jorge Cálix, Beatriz Valle, Marco Eliú Girón y Edgardo Castro.

LEA: Gobierno saliente no rinde cuentas a nuevo mandato de Xiomara Castro



Según las consultas hechas por EL HERALDO, en el encuentro de este día la mandataria y su esposo primero preguntarán ¿quiénes respaldan el compromiso de darle al PSH la presidencia del Congreso y quiénes no?



Los que digan que no o los que expresen alguna duda, los líderes del partido ganador de la contienda les explicarán cuál es la verdadera razón que los impulsa a cumplir con el compromiso de apoyar a Redondo.



En primer lugar, por la visión de largo plazo que necesita la alianza con el PSH y el Pinu que puede garantizar un segundo triunfo electoral.



Si no se cumple con este compromiso, hay posibilidades de que la alianza con Nasralla se rompa prematuramente y el mayor beneficiado será el Partido Nacional, que puede regresar al poder en cuatro años.

VEA: Cinco datos sobre la toma de posesión de Xiomara Castro



Una fuente del Partido Liberal dijo a EL HERALDO que hay entre ocho y diez diputados de este partido que ya comprometieron su voto para la propuesta de Libre con Redondo a la cabeza. Estos diputados liberales salieron de la corriente de Luis Zelaya. Esto quiere decir que si la reunión de este jueves de la presidenta electa sale exitosa, Redondo tendría a su favor unos 70 votos, como mínimo. Y el resto de liberales (yanistas), para no verse mal públicamente, no les quedará de otra que sumarse a esta votación.



El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas dijo que su partido no buscará cargo en la directiva pero hizo hincapié en que Libre y el PSH deben buscar los votos de otros partidos para completar el requisito de mayoría simple.



“Nuestra bancada ha determinado por el momento que no tenemos compromiso con ninguno, ni con Libre ni con el PSH ni con el Partido Liberal”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Presidencia de Luis Redondo en el Congreso Nacional ya no es tan segura



El viernes el Partido Nacional decidirá si vota o no en la sesión provisional y en la del domingo.



Por su parte, el reelecto jefe de la bancada liberal, Mario Segura, recordó que “hay un comunicado del Partido Liberal en el sentido de que vamos a apoyar a la persona que Libre designe”. ¿Apoyarían la propuesta de Libre de nombrar a Redondo? Se le preguntó: “Podría ser, podría ser cualquier otro, primero tienen que ponerse de acuerdo ellos y luego tomará la decisión el Partido Liberal”. La reunión podría prolongarse hasta la medianoche porque habrá debate, como lo dicen los estatutos de Libre.



Se espera que todos los diputados propietarios asistan como también los suplentes. Hasta la noche del miércoles no se sabía dónde será este crucial encuentro.

+: ¿Juan Orlando Hernández estará en la toma de posesión de Xiomara Castro?