Visita de Kamala Harris da un voto de confianza al nuevo gobierno de Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, junto a cuatro importantes dignatarios en la toma de posesión del 27 de enero da un voto de confianza por parte del gobierno estadounidense al mandato de Xiomara Castro, aseguran expertos en el tema.



Junto a Harris, arribará a suelo nacional Samantha Power, administradora de USAID; Brian Nichols, subsecretario de Estado para las Américas; Raúl Ruiz, legislador demócrata y José Fernández, subsecretario para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado.



La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sabrina Singh, detalló mediante un comunicado que “la visita de la vicepresidenta reforzará el compromiso que asumió ella y la presidenta electa Castro durante la llamada telefónica mantenida el 10 de diciembre sobre profundizar la alianza entre Estados Unidos y Honduras. Trabajar en conjunto para promover el crecimiento económico, combatir la corrupción y abordar las causas fundamentales de la migración”.

