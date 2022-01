Marco Bográn pide tener WiFi y trato digno en el inicio de su juicio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con más de 70 medios de prueba -que se irán presentando a medida avance el proceso- inició este miércoles el juicio oral y público contra Marco Bográn, exdirector de Invest-H, acusado por dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios.



En el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, también enfrenta el proceso Alex Moraes, ambos se involucraron en la compra de siete hospitales móviles a un costo de 47 millones de dólares.

Bográn pidió ante el juez que “a pesar de seguir en prisión se nos permita tener wifi y comunicación permanente con nuestros abogados y familiares. No estamos pagando una pena por lo tanto no debemos estar incomunicados ni encerrados, no deben nuestros comestibles ser lanzados al suelo, solo tenemos 10 minutos para hablar al día con nuestros abogados”, declaró.



El juicio se extenderá hasta el 31 de enero y la Fiscalía solicitó que ambos sean juzgados con el Código Penal vigente al momento de cometer los delitos. Un medio de prueba presentado por el MP son las copias de chats donde se gestó el acto entre Bográn y Axel López, proveedor de los hospitales y en libertad.



“Habían dos números que pertenecían a los chats denominados ‘alta gerencia’. Está el intercambio de mensajes entre Bográn y Axel López”, indicó el Ministerio Público en su disertación.

