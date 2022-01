Andres García urge de una transfusión de sangre y pide ayuda para encontrar donante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El famoso actor mexicano Andrés García está en busca de un donante para realizarse una transfusión de sangre tras contraer una delicada enfermedad en la médula espinal.



Así lo reveló su esposa Margarita durante una entrevista al programa 'Hoy'. "Tiene un condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse", explicó.



Asimismo, contó que un doctor les está ayudando, pero debido a que el actor es del tipo de sangre O negativo se ha complicado encontrar un donante. Lo anterior sumado a las fiestas decembrinas y pandemia de covid-19, lo que han atrasado el trámite.

Por su parte, Andrés García, de 80 años, confesó que el estilo de vida -de excesos- que ha tenido durante varios años, ahora le está pasando factura, sin embargo, no se arrepiente de nada. "He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso", dijo.

Cabe mencionar que aunque el García ha permanecido alejado del medio artístico, ha brindado algunas entrevistas sobre su vida personal, las cuales han sido muy controversiales.



Entre otras cosas, el galán de telenovelas aseguró que ya tiene listo su testamento para evitar problemas familiares cuando él falte. "Todo va a quedar en su lugar, al que le pertenezca algo lo va tener desde antes de que yo me vaya. Se están poniendo a nombre de las personas adecuadas distintas propiedades", sostuvo.

Hace unos años, el actor mexicano se mudó a Acapulco para disfrutar su vejez junto a su esposa. La pareja estuvo a punto de divorciarse, pero decidieron apostarlo todo por su amor y este año celebrarán su aniversario número 22.

