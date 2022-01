Restringir circulación de vehículos en toma de posesión es absurda, dicen capitalinos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Molestos e indignados han reaccionado diversos sectores de la capital tras el anuncio de las autoridades de severas restricciones en la

circulación de vehículos el día de la toma de posesión -el jueves 27 de enero-.



Edgardo Barahona, inspector de la Policía Nacional, explicó a EL HERALDO que actualmente estudian la medida. "Se cerrará el acceso al Estadio Nacional y el bulevar Suyapa", dijo el funcionario.



Sin embargo explicó que una vez que identifiquen los hoteles donde se quedarán los invitados especiales extranjeros, considerarán otros sectores para restringir el acceso vehicular desde un día antes.

Molestia

"Y los que trabajamos ¿qué? Nos van a pagar el día o van a declarar feriado, porque a pie no creo que llegue a mi trabajo y el día me lo descuentan si no es que me castigan o me corren", dijo Leonel López, un usuario de la red social Facebook.



"Eso es abuso de autoridad solo deben cerrar las calles alternas y punto", consideró el capitalino Amado Sandoval.



De su lado, Keneth Rivera, de la Asociación Gastronómica de Honduras, expresó que la medida no tiene sentido. "Nosotros como rubro nos veremos severamente afectados", lamentó.

Similar opinión expuso Orbelina Pavón, presidenta del mercado de la Séptima Avenida de Comayagüela, al catalogar la medida como absurda, ya que a diario los vendedores llevan mercadería en automóvil y si restringen sería una pérdida.



"Tantas tomas de posesión que se han realizado y hasta ahora salen con esa medida absurda. Tenemos que trabajar", apuntó Pavón.



En las próximas horas las autoridades confirmarán si la medida estará vigente en toda la ciudad.