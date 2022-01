Moto acuática y presunto arete de Angie Peña serán sometidos a pruebas de laboratorio, según la DPI

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- El paradero de Angie Samanta Peña sigue siendo incierto, pero un pequeño destello ha comenzado a salir en el caso, tras el hallazgo de una prenda y la que sería la jet ski que conducía la joven durante su paseo en la playa de West Bay, Roatán, Islas de la Bahía.



La tarde del martes se informó que una moto acuática con las mismas características de la que alquiló la joven se encontró en una playa de Belice, y junto a ella un arete muy parecido a los que usaba la joven el día que desapareció. Incluso, el dueño del vehículo acuático y la familia de Angie han confirmado que se trataría de los objetos que ella llevaba.



Para muchos el hallazgo confirmaría que ella sufrió un accidente en altamar, la cual ha sido la teoría más fuerte manejada por las autoridades hondureñas, sin embargo, para su familia, que estos indicios aparezcan pero no se haya encontrado ningún cuerpo es una posibilidad de que ella esté con vida.

Esta mañana, el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Nolasco, dijo que "En un cayo de Belice se encontró el chaleco y el cordón y la posible llave de esta jet ski, se hacen las pruebas correspondientes y ya las evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para hacer los análisis que están en proceso y el día de ayer (martes) en otra playa, no tan cerca pero sí relativamente en la misma dirección, se encuentra la posible jet ski y un accesorio, un arito".



El oficial aseguró que esos elementos están siendo solicitados por Honduras para comenzar cuanto antes con su análisis en los laboratorios y así buscar nuevas pruebas "realizarle las pericias, los análisis, las pruebas de funcionamiento, análisis a elementos líquidos o bioquímicos para ser analizados en los laboratorios de Medicina Forense de San Pedro Sula", detalló.



"Hay un reconocimiento de objeto con el inventario para ver los números que tiene esta jet ski y lograr confirmar si es o no es la moto que andaba Angie, lo han confirmado los dueños de la moto y los padres de Angie Peña con las fotografías que circularon, pero nosotros nos vamos con la evidencia técnico-científica a través de los peritos de los laboratorios", agregó.

Nolasco destacó que además de revisar la moto acuática y el arete que presuntamente era propiedad de la joven, la toma de declaraciones sigue siendo vital para esclarecer el caso, por lo que el presunto pescador que encontró el artefacto deberá comparecer ante las autoridades para narrar los hechos, pues eso podría dar pie para ampliar la búsqueda en ese sector.



"Ya se está haciendo la coordinación para traer esa evidencia, aplicar el decomiso y la toma de declaración de las personas que la encontraron y aumentar la búsqueda en esa similitud y la corriente marítima", declaró.

¿Nuevo rumbo del caso?

"Si bien es cierto, la hipótesis más fuerte ha sido la accidental, pero no se descarta que la información o los indicios puedan dar un giro después de los análisis correspondientes. Por ahora sabemos que no se puede hacer la tipificación de ningún delito, porque el fiscal es el responsable de tipificar el delito y si no hay una línea o actos punibles que puedan llevar las diligencias sobre esta línea del supuesto rapto no podemos alimentar esta hipótesis", explicó Nolasco sobre la solicitud de la familia de Angie para que sea buscada en tierra firme.



Sin embargo, aclaró que si los resultados arrojan que las evidencias sí corresponden al caso se procedería a intentar localizarla en esas zonas. "Hay una comunicación directa a través de Interpol con Guatemala y Belice para estar intercambiando información con las autoridades y así proceder a darle búsqueda en el sector que es similar a donde se encontró el chaleco y la llave de la jet ski".



"Van a ser las pruebas laboratoriales que indicarán si se encuentra lodo, pelos, sangre, saliva, líquidos bioquímicos que puedan ser analizados y eso es lo que nos va a ir guiando", finalizó el funcionario policial.

