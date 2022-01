Pagar por una visa de trabajo puede generar sanciones, advierte la Embajada de EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La persona que pague por una visa para emigrar irregularmente a Estados Unidos podría enfrentarse a importantes sanciones civiles y penales, advirtió la embajada de ese país en comunicación con EL HERALDO. Aquí las respuestas enviadas por correo electrónico.



¿Existe conocimiento de la embajada sobre personas que ofrecen visas de trabajo para Estados Unidos de forma no oficial?



La información que la embajada de los EE.UU. brinda dice claramente que no hay que pagar por una visa de trabajo, solamente debe pagar la tasa consular. Hemos hecho diferentes campañas donde brindamos información de cómo reconocer una oferta falsa de trabajo y cómo usar la visa de trabajo temporal correctamente.

Tratamos de evitar que las personas sean víctimas de fraude, una vez que han sido víctimas sugerimos que hagan la denuncia con las autoridades policiales. Si la embajada se entera de que alguien recibió una visa basada en información fraudulenta o no hizo uso de la visa correctamente, revocamos la visa. Una revocación de visa puede resultar en la deportación o hacer que la persona no sea elegible para una visa en el futuro.

¿Qué opinan acerca de este modo de operar de estas personas?



Pagar por una visa para emigrar irregularmente a EE. UU. no vale el riesgo. Podría enfrentarse a importantes sanciones civiles y penales. El uso correcto de la visa de trabajo temporal es una gran oportunidad de ganar dinero a través de trabajo legal en los EE. UU. y luego regresar a su familia en Honduras. Alguien que respete los términos de la visa puede volver a trabajar año tras año.



¿Cuál es la recomendación para las personas que pagaron a estos sujetos?



No pagar por una visa de trabajo. Usar correctamente el programa de visa de trabajo temporal es mejor para el solicitante y su familia. Los solicitantes pueden comunicarse con la Unidad de Prevención de Fraude de la Embajada de los EE. UU. en fpuhonduras@state.gov para verificar si una oferta de trabajo para una visa estadounidense es legítima.



¿Se podría burlar a la embajada con contratos verdaderos de empresas en Estados Unidos?



Las ofertas de trabajo vienen autorizadas por USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) para cada empresa. Para poder emitir una visa se necesita una petición válida. Intentar obtener una visa a través de medios fraudulentos puede hacer que no sea elegible permanentemente para una visa de los EE. UU.

