Coyotes VIP ofrecen cruzar todo México en avión por 13 mil dólares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Si no quiere esperar unos seis meses a que le salga la visa de trabajo, por 13,000 dólares lo llevamos en avión por México...”, la oferta fue lanzada a la mesa como dados en una apuesta.



Allí quedó comprobado que el negocio de la red clandestina de visas de trabajo es el tráfico de personas de una forma exclusiva o VIP, por llamarlo de alguna manera.



La cifra de 13,000 dólares convertidos en moneda nacional representa alrededor de 320,000 lempiras, es decir, que las personas ponen en riesgo su casa u otros bienes solo por la promesa del “sueño americano”.

El equipo la Unidad Investigativa de de EL HERALDO Plus estaba en el Paseo La Alameda de Comayagua, justo donde opera la red clandestina que ofrece visas de trabajo a Estados Unidos.



La primera oferta era una visa a cambio de 10,000 dólares, es decir, 250,000 lempiras, pero solo es para entrar a Estados Unidos, ya puesto allá, no hay tal empresa que lo reciba, la persona debe buscar algún familiar y quedarse ilegal... ese es el negocio.



-Yo pensaba que uno podía entrar a Estados Unidos, ustedes nos daban el trabajo, luego regresar a Honduras y así estar viajando, le comentó el periodista de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus al líder de la red clandestina.



-No compita- respondió el hombre de hablado campechano- nosotros hacemos todo el trámite para que le den la visa como si usted tuviera un trabajo, pero la visa solo es por ocho meses, por eso la gente se queda.



-Pero mucho billete solo por ocho meses, le dijo el periodista.

- Es que si se va no es para que vuelva, es para que se quede allá trabajando, o sea va directo, sin arriesgarse en la frontera por tierra.



Al instante ofreció: Pero si quiere irse de inmediato le vale 13,000 dólares, lo llevamos en avión por todo México y ya estando allá en la frontera, en tres horas está en Estados Unidos, prometió el hombre.



Para dar fe de lo que estaba diciendo, sacó su celular, luego mostró una conversación, “mire esta señora, mandó al hijo, me dice que se lo cuide, yo le digo que sí, que el cipote va seguro”.

En la negociación, el sujeto ofreció transporte por todo México en avión, sin que la persona tenga que correr el riesgo de ser detenida o secuestrada en el camino. Foto: El Heraldo

Viaje

El hombre de la red clandestina de visas de trabajo hablaba con toda seguridad, sabe cuál es el trámite, los contactos, las rutas y ofrece garantía al cien por ciento de meter a los hondureños en la nación del norte.



“El viaje por México es bonito, ahí todo es en avión y no le va a pasar nada, lo monto en el avi?n desde aquí de Guatemala y rapidito está en la frontera”, afirma, como si se tratara de un paquete turístico.



Ese viaje es para la gente que quiere ya estar en Estado Unidos, es decir, los que no quieren esperar han escogido esa opción, que son 3,000 dólares más, es decir, 75,000 lempiras adicionales, detalló.

En menos de 25 días la persona está en Estados Unidos. “La semana pasada llevamos a una gente y en unas semanas los familiares ya los están recibiendo allá”, afirmó.



¿Se imagina que a uno lo secuestren en el camino, no se pierde el dinero?, consultó el periodista; “es que no lo secuestran porque yo lo pongo en avión por todo México”, insistió.



“Esa es la ventaja del viaje que yo tengo, ese viaje que yo tengo no lo tiene nadie, los otros llevan a la gente el bus o en tráiler, yo no, yo los monto en avión y les doy casa”, ofreció.



En la plática, que duró cerca de una hora, explicó que solo en la entrada a Estados Unidos es donde la persona caminará tres horas, porque así se llega a la frontera, pero todo el recorrido es seguro, disuade el coyote VIP.



Ya llegando al Estado de Yucatán, México, se hace un alto en las casas de seguridad que tienen instaladas, luego su red les dice que hay luz verde y salen con rumbo a Estados Unidos, y rápido cruzan.

El único requisito es tener el pasaporte vigente, luego ellos hacen todo el trámite para pasar a los hondureños a Estados Unidos. Foto: El Heraldo



El punto fronterizo que utilizan es Juárez o Reynosa, explicó. De repente, una anciana se acercó a la mesa para pedir dinero, el hombre se metió la mano al bolsillo del pantalón y se sacó un billete de un lempira, “solo esto ando señora”, le dijo.



Mientras tomaba un jugo natural en la pintoresca avenida de la colonial Comayagua, el sujeto no dejaba de un lado la negociación, dando motivos para convencer al equipo de EL HERALDO Plus para irse por México.



“Con la visa de trabajo tiene que esperar seis meses, pero por México solo es de poner un poquito más y si se quiere ir mañana, mañana sale, a usted lo veo interesado, je, je, je, je”, neció con el ánimo de asegurar una presa.



“Ahí la gente no va a andar sufriendo, caminando o en carro, van hombres, mujeres y hasta los hijos llevan algunos, eso no es problema, con tal paguen los 13,000 dólares”, afirmó.

En medio de la conversación, el sujeto reconoció que este es otro tipo de coyotaje, no es el método tradicional de llevar a las personas sufriendo en el camino, “este es un tipo de coyotaje pero legal, con viajes y todo asegurado, solo es de llevar el pasaporte”.



Antes de marcharse, el sujeto afirmó que la persona debe pagar los 13,000 dólares antes debido a que tienen que comprar los boletos de avión y repartir dinero a las personas que los guían y les ayudan a pasar la frontera.



Al decirle que no se tenía todo el dinero, pero sí un carro, advirtió que “propiedades no se pueden agarrar, pero un carro sí, ¿qué carro es el que tiene usted? Hay que valorarlo en cuánto anda”, demandó.

