Ómicron presiona en hospitales y se incrementan muertes sospechosas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La contagiosa variante ómicron del covid-19 se está apoderando cada vez más del territorio y está afectando a su paso a los hondureños, incluso a los vacunados y recuperados del virus.



Pese a que es una mutación viral menos letal, en las últimas horas han incrementado el número de pacientes que ingresan a los hospitales y las muertes por complicaciones de la enfermedad.



En el informe de la Unidad de Vigilancia de la Salud correspondiente del 15 al 17 de enero, reporte de 72 horas, se refleja que 22 personas fallecieron por covid-19.

En lo que va de este año, la Secretaría de Salud ha confirmado 15 muertes a causa del virus y 49 están aún como sospechosas, es decir, 64 víctimas mortales en 17 días de enero de 2022.



Los decesos ocurrieron en hospitales de las regiones del norte, centro, sur y occidente del país. En esos tres días se confirmaron 1,285 nuevos pacientes con covid-19.



Se procesaron 4,646 muestras y la positividad alcanzó un 28% a nivel nacional.



La mayoría de los casos positivos se detectaron en Francisco Morazán, fueron 886, equivalente al 69%. En este mes se han contabilizado 5,430 nuevos casos, un repunte ascendente significativo.

“La circulación de ómicron se ha intensificado, ha desplazado a las demás variantes de preocupación, sobre todo la delta, y se está volviendo más contagiosa en Honduras”, explicó Homer Mejía, coordinador nacional de vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles.



El galeno explicó que de 91 muestras de tamizaje para detectar casos de ómicron y delta que procesó el Laboratorio de Virología, 88 resultaron positivas a esta variante, lo que representa un 97% de positividad a esa nueva mutación viral.



“Las personas que no tengan una protección inmunológica, que no se hayan aplicado una vacuna contra la covid-19, o no hayan completado el esquema de dos dosis o en su defecto no tengan la dosis de refuerzo, son las que pueden ocupar los espacios en una cama en salas o en Unidades de Cuidados Intensivos”, advirtió el epidemiólogo.



Por su parte, el pediatra Ernesto Dala manifestó que ómicron está provocando una explosión de casos en niños menores de cinco años.



Solicitó a los padres llevar a sus hijos al médico de inmediato cuando sientan síntomas.

