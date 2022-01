Dos grupos dentro de Libre pugnan por que el CN lo presida su partido y no PSH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La carrera por quedarse con la apetecida presidencia del Congreso Nacional (CN) sigue en pie sin tener claro, a pocos días de que se instale la nueva legislatura, quién la asumirá.



La decisión acordada como un pacto de caballeros, entre los partidos Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), de designar a un diputado del PSH como el potencial presidente del Poder Legislativo para los próximos cuatro años, ahora es algo incierto.



Ramón Enrique Barrios, diputado electo por el departamento de Cortés, por Libre, en torno a lo incierto del consenso expresó: “Hay tres grupos reconocidos; un primer grupo en el que yo me incluyo, que apostamos y reconocemos el pacto que se hizo por parte de Xiomara Castro; en ese sentido nosotros vamos a darle el voto hasta el final a don Luis Redondo Guifarro (del PSH)”.

El novel parlamentario aseguró que “hay un segundo grupo, y que también es valido. El debate es dialéctico al interior del Partido Libre y cualquier compañero tiene la capacidad, el liderazgo y el derecho de ser candidato. Hay un segundo grupo que le apuesta a (Jorge) Cálix, hay que decirlo así verdad”.



Los argumentos de este grupo de legisladores electos por Libre y que apoyan a Cálix, es que, cómo es posible que su partido teniendo 50 diputados no pueda elegir a uno de sus diputados como presidente.



El tercer grupo que pugna por el puesto de la presidencia del Congreso Nacional no se ha pronunciado y está casi oculto a la espera de las primeras impresiones que puedan conocerse en la reunión convocada por Libre para este jueves.



En sus redes sociales, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya convocó a los 50 diputados propietarios y a los 50 suplentes del partido para reunirse en Tegucigalpa, este jueves 20 de enero, a las 6:00 de la tarde, para discutir con la presidenta Xiomara Castro sobre la elección del presidente del Congreso Nacional. La moneda sigue en el aire.

