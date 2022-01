Desorden y tráfico vial se forma a diario en los alrededores del CCG

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las bocinas de los carros suenan a cada instante, gente corre de un extremo a otro y el enfado de muchos conductores se hace sentir en el desesperante ambiente que se observa a diario en el bulevar Juan Pablo II, a inmediaciones de las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG).



El nudo vial que se vislumbraba desde que se anunció el inicio de funciones de las nuevas oficinas del gobierno central, se ha vuelto una tortuosa realidad para los conductores que circulan por la zona, justo en la avenida República de Corea.



La pandemia y el trabajo desde casa, así como la habilitación de trámites en línea han evitado un colapso total en la zona, pero es inevitable que se forme el tedioso tráfico vial en este sector y como impacto en los alrededores del bulevar, hasta llegar a zonas como el puente de El Prado.

LEA: El concesionario del CCG exige $ 18 millones por efectos del covid-19



Aníbal Ehrler, gerente de Movilidad Urbana de la comuna capitalina, detalló que se estima que cada dos horas circulan por esta zona unos 1,700 vehículos.



En el lugar hay apoyo de ocho agentes de orden vial en la mañana y ocho agentes durante la tarde para agilizar la circulación vehicular.



Además se tiene pendiente el proyecto de mejorar las aceras y la instalación de semáforos peatonales con el fin de estimular a las personas que se encuentran en el lugar, ya sea por trabajo o trámites para que no utilicen su vehículo.



El funcionario explicó que no basta con habilitar obras de infraestructura en el lugar, pues el problema principal es la acumulación de carros, por lo que una de las alternativas podría ser que se habilite transporte gratuito para los empleados y de esta forma ya no tengan que trasladarse con sus vehículos al CCG.

+: Nueva Corporación revisará cartera de proyectos que hereda Nasry Asfura

La aglomeración de carros es inevitable durante la mañana y la tarde. Foto: Efraín Salgado /El Heraldo



Obras pendientes

La comuna capitalina realiza obras para que se habiliten conectores del Bus del Tránsito Rápido (BTR) y de esta manera se alivie el tráfico, pero esto todavía es incierto, pues ni siquiera se ha concluido el proyecto de transporte.



Además hay pendiente de ejecutar obras de parte del CCG , por ejemplo un túnel que del bulevar Juan Pablo II conecte con la colonia Tepeyac, así como un paso elevado que de igual forma conecte directamente de la Tepeyac con el CCG.



Mientras las obras llegan, capitalinas como Alejandra Manzanares se quejan de que es injusto esperar tanto en el tráfico y que no encuentra estacionamiento a buenos precios en la zona.

ADEMÁS: Buscan fortalecer el vínculo de la Policía Municipal con la comunidad