Galilea Montijo estuvo a punto de golpear a Lilí Brillanti: 'Soy de barrio y uno aprende a defenderse'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Galilea Montijo y Lilí Brillanti fueron compañeras de trabajo en Vida TV, sin embargo, su relación estuvo llena de disturbios y a punto de llegar a los golpes.



Así lo reveló Lilí Brillanti durante una entrevista en el programa 'Se lo dijo' de Miguel Díaz.

"Se hace novia de Cuauhtémoc, gana Big Brother y el carisma, belleza que tiene, todo se le juntó y se fue a las nubes. No sé si me le cruce en la cámara o qué pasó y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba", contó.

Brillanti reveló tenía mucho miedo por el trato de la tapatía hacia ella, pero en aquel entonces era "inmadura" para saber defenderse en los medios de comunicación.

'Sí la confronté'

Ante las acusaciones, Galilea Montijo aprovechó un encuentro con la prensa para explicar su versión de los hechos y aseguró que en ningún momento consideró a la expresentadora de 'Venga la Alegría' como su amiga debido a varias filtraciones que trascendieron en aquel entonces.



“Después de tanto, llegó un momento en que sí la confronté, y ustedes saben que una viene del barrio; yo soy de barrio y en el barrio una aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero. Hasta que un día le dije: ‘Haber, maestra, o lo arreglamos, o lo arreglamos”, relató la presentadora de 'Hoy'.

Montijo aseguró que la respuesta de su compañera le molestó y estuvo a punto de golpearla, pero decidió no hacerlo para no caer en su "juego".



“Se me acercaba y me ponía la cara. Me ponía la cara y me decía: ‘Pégame, ándale, pégame’. Y yo me acuerdo que hasta me enterré las uñas, por aquel entonces si traía uñas acrílicas, decía ‘¡Dios mío, por favor, me tengo que aguantar!’", recordó.



Aunque nunca entablaron una amistad, la relación entre ambas conductoras mejoró, razón por la cual Montijo no comprendió el hecho de que Lilí contara lo sucedido veinte años después. "No sé con qué intención lo haga… el otro día me estaba acordando y dije ‘¡ay!, ¿qué fue lo que pasó hace 20 años?, porque ni lo tengo en la mente, ni estoy todo el día con eso", concluyó.

