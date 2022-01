"Nadie se esfuma de la nada": el pedido de la hermana de Angie Peña para que su caso no sea una estadística más

Lizzi no cree que su hermana haya sufrido un accidente y si así fue 'exigimos las pruebas', escribió en Twitter.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que las autoridades cerraran la búsqueda de Angie Peña, la joven desaparecida el 1 de enero en West Bay, Roatán, y que hasta la fecha no se sepa su paradero, su familia insiste en que ella no sufrió un accidente.



En las últimas horas, Lizzi Peña, la hermana de Angie con quien salió a dar un paseo en jet ski y con quien compartió poco antes de desaparecer, pidió que su caso no se convierta en una estadística más en este país.

"Me rehuso a aceptar que el caso de mi hermana no sea resuelto hasta llegar a su total finalidad", publicó la joven en un hilo de Twitter.



También instó a las autoridades a llegar hasta el final con la investigación, ya que "nadie se esfuma de la nada".

Lizzi aseguró que su hermana no sufrió un accidente y si así fuera "exigimos las pruebas".

Me REHUSÓ a aceptar que el caso de mi hermana NO sea resuelto hasta llegar a su total finalidad. Este caso NO será una estadística más. NADIE se esfuma de la nada, exigimos a las autoridades que lleguen al fin de su paradero. Tipifican como accidente, EXIGIMOS las pruebas. — Lizzy Peña (@lizzypm_) January 18, 2022

Podría seguir viva

El fin de semana las autoridades concluyeron la búsqueda en los manglares, pese a que no hay indicios de qué sucedió con la joven.

Su padre Walter Peña reconoció que así como crece la angustia tras tantos días de su desaparición, también crece la esperanza de que esté con vida, pues no ha sido encontrado su cuerpo.

"Si mi hija hubiera sufrido algún tipo de accidente en el mar a estas alturas ya hubiera aparecido algún resto del tal accidente, la jet ski, hubiera aparecido mi hija o parte de la jet ski", dijo.

"Yo siento en mi corazón que mi hija está con vida, no puedo expresar lo que el Señor me ha mostrado en sueños, me dice que aguarde en él, que mi hija tiene que aguardar en él", confió durante una entrevista al noticiero Hoy Mismo.