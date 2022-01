Arrecia el pleito entre diputados de Libre y PSH por Luis Redondo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las voces disonantes que han surgido en el partido Libertad y Refundación (Libre) tienen como finalidad presionar a la cúpula para conseguir cargos en la directiva del Congreso Nacional y en la administración pública.



Fuentes vinculadas a este partido revelaron a EL HERALDO que los diputados en la reunión del jueves aceptarán la propuesta de Xiomara Castro de nombrar a Luis Redondo como presidente del Poder Legislativo para honrar el compromiso con el Partido Salvador de Honduras (PSH).



Y no sería extraño que producto de ese supuesto rechazo a Redondo aparezcan ocupando cargos en la directiva del Congreso los diputados Jorge Cálix, Marco Eliú Girón, Beatriz Valle, Edgardo Castro, German Altamirano y Ramón Barrios, entre otros.

Algunos de estos diputados electos han expresado que el PSH no se merece la presidencia -porque solo sacó diez diputados- y a otros les indigna que, solo por protestar, hayan recibido duras críticas provenientes supuestamente del partido de Nasralla.



“No es posible que los ataques contra Libre vengan de los mismos a los que les entregaríamos el CN; nos abandonaron el 17, nos abandonaron en la insurrección, dijeron que los acuerdos eran papel mojado, se acusaron entre ellos, solo son 10 y los malos somos nosotros”, dijo en un tuit el diputado German Altamirano.



El también congresista electo por Francisco Morazán, Rasel Tomé, afirmó que él votará por Redondo, para respetar la línea partidaria, pero eso no quiere decir que está del todo contento.



El hijo de la presidenta electa Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya, aseguró que la bancada de su partido “respetará (el) acuerdo con el partido Salvador (de Honduras) en apoyar a Redondo como presidente del Congreso”. La reunión para ultimar detalles será ese jueves en la capital.

