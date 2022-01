Gobierno saliente no rinde cuentas a nuevo mandato de Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno saliente no está siendo transparente en cuanto al número de plazas que ha ido otorgando ni entrega estados financieros del país, denunciaron en la comisión de transición designada por la presidenta electa, Xiomara Castro.



Marcio Sierra, integrante de esta comisión, explicó que Luis Matta, quien funge como ministro de Finanzas, no ha brindado la información que ellos precisan para saber cómo recibirán la nación.



“La información financiera no la hemos recibido y precisamente se iba a realizar una reunión, solo mostraron cómo iba ser el cierre del año fiscal, pero no tuvimos acceso a las cifras. Cada día que pasa es más extemporáneo, necesitamos las cifras exactas para hacer las proyecciones y ver qué medidas vamos a tomar para resolver la situación financiera”, indicó.

Por su parte, Hugo Noé Pino, quien también es parte de la comisión de transición, reprochó la actitud de la administración saliente pues es algo que no había visto en mucho tiempo. “Desde que regresamos a los procesos democráticos en 1980 nunca había visto un gobierno determinado a obstaculizar la labor de otro gobierno entrante”, dijo.



Pino desconoce la cantidad de plazas que está dejando el gobierno saliente y eso es parte de la poca transparencia, opinó.



“Sobre los nombramientos no tendremos un panorama más claro y detallado hasta que seamos gobierno, lo que sí es evidente es que muchos de ellos son ilegales”, puntualizó.

