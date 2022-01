‘Bolillo’ Gómez adelanta que se vienen más derrotas para la Selección de Honduras y dice el porqué

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no se anda por las ramas. El técnico de la Selección de Honduras volvió a asegurar que la “H” está en crisis, y que vendrán más derrotas.



Luego de caer 2-1 ante Colombia en el amistoso de Fort Lauderdale, hoy la delegación de la bicolor llegó a territornio hondureño y el entrenador cafetero dio la cara.

‘Bolillo’ Gómez explicó el por qué se vendrán más derrotas de la Selección de Honduras, defendió a Maynor Figueroa y habló también del presente de Kervin Arriaga.

Todo lo que dijo

El juego ante Colombia: “La verdad que fue un partido parejo y lo más importante para nosotros es seguir sumando futbolistas a la selección”.



Tres derrotas de tres juegos con Honduras: “No me había pasado antes... y faltan más porque estamos en la conformación y búsqueda de una selección que tenga un estilo y una idea que pretendemos. Eso cuesta al principio, lo importante es que hemos visto futbolistas de Honduras que van a tener capacidad y serás capaces en el futuro”.



Las pláticas con jugadores: “He hablado mucho con los muchachos de varios temas, de lo que tenemos que mejorar, lo que tiene que mejorar cada uno, hay muchas cosas que son distintas al futbol que les ayuda mucho a ellos. Tienen que ser muy profesionales, trabajar mucho físicamente, tener un buen nutricionista, son cosas que les ayudan a que tengan un mejor rendimiento físico”.



¿No son profesionales los jugadores?: “No, no digo que no son profesionales...es distinto a lo que estoy diciendo, es hacer cosas que hacen futbolistas de élite. Tener un nutricionista, tener un preparador físico cuando no estás jugando, hay cosas que se tienen que adherir al trabajo en equipo, eso no solo Honduras, sino Centroamérica y Sudamérica”.



Qué le ha quedado a los futbolistas: “Han entendido el orden y por momentos se identifica con un futbol bien jugado con triangulaciones buenas. Lo que no diría yo sería el resultado, pero en conformaciones y cambios de estilos e ideas a veces vienen los resultados y otras no. Hay momentos de crisis, como dije”.



Sobre Kervin Arriaga: “Hablo mucho con él, es un muchacho que hay que hablarle mucho, es un gran jugador. Hablé con la gente de Colombia y lo reconocieron como un gran jugador, hay que hablarle a los futbolistas y repetirles muchas cosas y ayudarles”.



Vio bien a Maynor Figueroa: “Yo lo vi muy bien, hablo en general, los vi muy bien”.



Inconvenientes en delantera: “El partido de ayer tuvimos muchos problemas en la parte ofensiva, jugamos casi que sin delanteros por las enfermedades. Se nos quedó Aceituno y Yeison Mejía. Sufrimos un poquito para ser más contundentes y hacer daño”.



¿Es ventaja que no venga Alphonso Davies?: “Las ventajas de Honduras es mejorar, Honduras tiene que mejorar y cuando ya haya adquirido el estilo y la idea de juego se comienzan a sacar los resultados; estamos pensando primero en Canadá”.