Ebal Díaz asegura que no transfirió ningún recurso para la residencial Morazán

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, aseguró este lunes que no está huyendo de la justicia y que él nunca autorizó ningún tipo de recurso para la construcción del proyecto habitacional residencial Morazán.



La unidad investigativa de EL HERALDO Plus denunció en julio de 2021 el proyecto fallido debido a que no tenía ningún tipo de avances y que se desconocía de donde procedían los fondos.



Cabe recordar que estas viviendas que se construyen a base de contenedores estaban destinadas para las personas afectadas por las tormentas Eta y Iota.



Este lunes, el Ministerio Público dio a conocer que el nacionalista Ebal Díaz era requerido para brindar declaración en la investigación que se realiza en este caso.



"Esa historia de mil doscientos millones para comprar doscientos contenedores simplemente no tiene pies ni cabeza", dijo a HCH el exminisitro.

VEA: Las casas contenedores ahora serán de uso permanente



"Quiero decir contundentemente, Ebal Díaz cuando fue secretario de la Presidencia nunca transfirió ni autorizó ni un lempira ni cincuenta centavos a favor del proyecto residencial Morazán", aseveró.



"Tampoco participé en procesos de licitación para procesos de compra ni siquiera de un clavo, de un alfiler o de un tornillo", reiteró Díaz.



Además, Ebal Díaz asegura que hay "detrás de todo esto, un ataque masivo que miente tanto y que creo que ha sorprendido al Ministerio Público porque los fiscales han tomado esta información totalmente inexacta que viene de invasores de oficio y de pícaros que andan con títulos de propiedad que quieren quedarse con un terreno que es del Estado".



"De lo que sí soy responsable es de haber coabyuvado a recuperar un terreno de 207 manzanas que lo había perdido prácticamente y que hoy ya está en poder del Estado para desarrollar un proyecto habitacional de caracter social, quiero enfatizar eso, decir que lo que veo es mala intención en el manejo de la información", reiteró.



"Hago un llamado respetuoso al fiscal general para que él revise esa información, porque la información que ha llegado al Ministerio Público y la denuncia va de parte de quienes dicen ser dueños pero que hasta el día de hoy no han presentado ni una denuncia ni ante el Poder Judicial ni al Instituto de la Propiedad en ninguna instancia para probar su derecho", sentenció.

ADEMÁS: Así lucen por dentro las casas contenedores construidas al sur de la capital (FOTOS)



Díaz sostuvo que "este es un tema que tiene otros intereses, no veo que este aquí una investigación objetiva".



"Este proyecto se lleva a cabo en el marco de un fideicomiso, no en el marco de la Secretaría de la Presidencia, ese fideicomiso tiene un comité técnico, ese comité toma las decisiones y ahí no está el secretario de la Presidencia ahí no participa Ebal Díaz nunca participé en la toma de decisiones", declaró.

Hasta la fecha estas viviendas siguen en construcción. Foto: EL HERALDO.



Fuera del país

Sobre su salida del país el mismo día de la denuncia del Ministerio Público dijo que "uno no compra un boleto para viajar vía aérea como cuando se acerca ahí al Mamachepa y sale para cualquier pueblito del interior del país, ya lo tenía programado".



Agregó que ya no es funcionario público, desde el 24 de mayo del año pasado. "Yo tenía programado mi viaje para estos días. Cuando regrese voy a ir al MP".

DE INTERÉS: Casas contenedores ya no serán para damnificados de Eta y Iota ¿Qué pasó?



"La gente que me conoce sabe que siempre he dado la cara, no soy de los que se esconden", afirmó.



Agregó que piensa acortar sus vacaciones para poder solucionar el problema aquí en Honduras ya que actualmente se encuentra en Guadalajara, México, porque tiene nacionalidad mexicana por parte de su madre.

Casas contenedores

Las casas de emergencia que hoy deberían estar siendo el hogar de los afectados por las tormentas Eta y Iota, todavía siguen siendo cajones de hierro.

A finales de 2020, el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció la construcción de un proyecto habitacional, el cual se ejecutaría con contenedores porque sería más “rápido”.

La meta era que los cajones metálicos deberían estar instalados y habitadas por las familias afectadas desde febrero de 2021.

El equipo de Investigación de EL HERALDO desde mayo de 2021 comenzó a indagar sobre el proyecto habitacional, encontrando falta de transparencia en todos los procesos.

+No hay rastros de los fondos usados en casas contenedores

El gobierno no destinó la obra a la institución encargada de desarrollar la política de viviendas en Honduras, que es la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).

El proyecto está siendo ejecutado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), dependiente de la Secretaría de la Presidencia.

EL HERALDO comprobó que la UCP opera bajo las sombras, desarrollando proyectos de licitación, contrataciones y compras para el Estados sin la transparencia debida, situación que genera desconfianza e incertidumbre sobre el futuro de las obras.