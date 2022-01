"Mi hija está viva": Padre de Angie Peña, desaparecida hace 17 días en Roatán

Aunque cada día que pasa llegan menos informes sobre lo que pasó con ella, su familia aún no descansa y anhela volver a verla.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los días pasan y cada vez se ve más lejano el día que Angie Peña salió a dar una vuela en moto acuática en Roatán. Aunque cada día que pasa llegan menos informes sobre lo que pasó con ella y la búsqueda casi ha sido abandonada, su familia aún no descansa y anhela volver a verla.

El angustiado padre de la joven, Walter Peña, reconoce que así como crece la angustia, ya que son 17 días de su desaparición, así también crece la esperanza de que esté con vida.

"Si mi hija hubiera sufrido algún tipo de accidente en el mar estas alturas ya hubiera aparecido algún resto del tal accidente, la jet ski, hubiera aparecido mi hija o parte de la jet ski", agregó.



"Yo siento en mi corazón que mi hija está con vida, no puedo expresar lo que el Señor me ha mostrado en sueños, me dice que aguarde en él, que mi hija tiene que aguardar en él", confió durante una entrevista al noticiero Hoy Mismo.

Nos sentimos abandonados

La joven capitalina fue buscada por aire y mar durante 15 días. El rastreo se centró en todo el departamento insular, parte de Cortés y en las costas de Belice.

Se empleó un submarino privado y buzos que se sumergieron a unos mil pies de profundidad sin ningún resultado. Los manglares de Roatán fue la última instancia en buscar a la joven, pero tampoco se encontró ningún hallazgo lo que llevó a que las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) suspendieran las actividades de búsqueda el sábado 15 de enero.

Los cuerpos de socorro manifestaron que agotaron todas las instancias de búsqueda y ya no queda sitio por buscar. “Nos están dejando solos y están dejando sola a la Fiscalía de Roatán que no tiene las capacidades para hacer una verdadera investigación, se trabaja muy limitadamente”, lamentó Walter Peña, padre de Angie.

Un caso más

Todo parece apuntar a que el caso de la desaparición de Angie Peña se podría volver en uno más de los hondureños que han desaparecido sin dejar rastro, dejando a sus familias sin respuesta.

Lo mismo que ha sucedido con casos como el del niño Enoc Chinchilla, de quien su madre ya lleva dos años clamando porque se encuentre su paradero.

