A días del cambio de gobierno, hondureños prefieren emigrar a EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cambio de gobierno que se gestará el próximo 27 de enero de 2022 no representa esperanza para todos, pues muchos decidieron emigrar a Estado Unidos antes de que Xiomara Castro tome posesión.



El sábado anterior, una caravana migrante conformada por hondureños, haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses salió de San Pedro Sula, en el norte del país. Su objetivo: llegar a Estados Unidos en grupo, como se ha hecho común desde finales de 2018.



La salida de este grupo ocurrió a pocos días de que, por primera vez en la historia, una mujer de un partido de izquierda tome posesión de la presidencia, bajo la promesa de refundar al país, después de 12 años de gobiernos nacionalistas.



“Hay dos grupos, uno que está esperando que la situación mejore de alguna forma para ellos y no tener que salir del país, y otro grupo de personas que durante ocho, 12 o más años han esperado cambios, pero no tienen más esperanza”, argumentó el analista en temas migratorios Graco Pérez.

El abogado de profesión consideró que los primeros tres meses (casi 100 días) de gobierno serán esenciales para que la población vea los cambios o si la situación continuará igual, lo que podría significar más salidas de caravanas migrantes.



“Si se toman medidas que la población en general sienta que realmente van a generar mejores condiciones en el país en el tema económico y de seguridad, podría disminuirse el número de personas (que emigran)”, indicó.



Pérez aseguró que las personas que sean designadas para conformar el nuevo gobierno, las relaciones bilaterales con otros países y las leyes aplicadas o derogadas también darán una pauta de lo que se espera para los próximos cuatro años, y si será alentador para la población que actualmente se ve orillada a emigrar. El analista en temas migratorios, Ricardo Puerta, coincidió con Pérez, pues aseguró que si el nuevo gobierno comete los mismo errores que el actual será muy difícil superar la crisis migratoria, que se resume en la emigración diaria de entre 300 y 500 compatriotas.

Solo en 2021, más de 319 mil compatriotas fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Foto: AFP

Cifras

La caravana migrante que salió de Honduras el pasado sábado es una de las que menos afluencia de personas registró, apenas 500 -según datos extraoficiales-.



Los desplazados caminaron en grupo hasta la frontera con Guatemala, donde después de un violento enfrentamiento con la Policía de esa nación se dispersaron y tomaron diferentes caminos.



Algunos se quedaron a la espera de poder continuar con la ruta, pues llevaban los documentos que el país chapín exige en sus frontera, incluyendo la prueba contra el covid-19 que constataba que no portaban el virus.



Este grupo no solo estaba conformado por hondureños, pues también había personas de otras nacionalidades, sin embargo, tras salir desde San Pedro Sula se convirtió en la caravana número 12, desde la primera registrada en octubre de 2018.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la salida de estas caravanas ha aumentado el flujo migratorio en su frontera sur. Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 registraron 1.6 millones de encuentros con migrantes de diferentes nacionalidades en la frontera sur de Estados Unidos.



Solo en el año fiscal 2021, las autoridades contabilizaron 319,324 detenciones de migrantes hondureños. Esta cifra es casi ocho veces superior a la de 2020, cuando llegó la pandemia del covid-19 al continente americano.



En 2019, el pico más alto de aprehensiones se registró a partir de febrero, casi cinco meses después de que la primera caravana migrante saliera de tierras hondureñas.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió 4,000 millones de dólares para atacar las causas de la migración en el Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), pero hasta la fecha sus esfuerzos se han limitado a evitar que crucen sus fronteras.

