Más de 300 migrantes de la caravana fueron detenidos en Guatemala

PUERTO BARRIOS, GUATEMALA.- Aproximadamente 300 personas que formaban parte de la primera caravana migrante de 2022 -que salió de Honduras el pasado sábado en horas de la mañana- fueron detenidas por autoridades de Guatemala, según reportó el medio France 24.



La acción ocurrió tras el enfrentamiento registrado en horas de la noche, cuando migrantes y agentes policiales y militares se fueron a los golpes, desatando un violento enfrentamiento que dejó a varios indocumentados heridos y al menos 15 miembros de las fuerzas públicas lesionados.



Las razones del altercado fueron, según los migrantes, porque las autoridades del país vecino les solicitaban varios documentos para permitirles el ingreso, entre ellos su cédula de identificación, una prueba negativa de covid-19, comprobante de vacunas y hasta pasaportes.

VEA: Migrantes de la caravana persisten a la espera de avanzar en su ruta por Guatemala



Algunos de ellos sí llevaban sus documentos en regla, pero aún así no obtenían el permiso para continuar su camino, por lo que tras varias horas de espera, la desesperación se hizo presente y dio paso al caos.

El Gobierno de Guatemala difundió algunas fotografías de agentes policiales heridos tras el enfrentamiento.





"La gente está siendo devuelta, todo en orden, humanamente... Estamos protegiendo nuestras fronteras, estamos protegiendo la salud de todos los guatemaltecos", afirmó el director general del Instituto Nacional de Migración (INM), Stuard Rodríguez.

Por su parte, el titular de la Policía Nacional Civil dijo que "las personas, en esa desesperación, inician agrediendo a las fuerzas de Seguridad con todo tipo de objetos, piedras, palos, causando daños a nuestras fuerzas de Seguridad, de la Fuerza Nacional Civil resultan siete compañeros lesionados, compañeros que estaban cumpliendo la misión institucional y las leyes, al igual que 8 compañeros del Ejército Nacional".



En el grupo no solo viajaban hondureños, también había nicaragüenses, cubanos, venezolanos, haitianos y personas de otras nacionalidades que se congregaron en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula o que llegaron a la frontera de Corinto a bordo de autobuses, pero todos con el fin de acompañarse en la dura travesía, esperando que al cruzar en masa, fuera posible su ingreso a Guatemala y posteriormente a México y Estados Unidos.

ADEMÁS: Familias enteras y jóvenes sin esperanza: la primera caravana migrante de 2022 hacia EE UU

Súplicas

Medios guatemaltecos informaron que la Policía Nacional Civil se encontraba realizando operativos incluso dentro de los vehículos que transitaban por la zona fronteriza para evitar que los extranjeros se colaran al país escondidos en las unidades. Otros buscaban puntos ciegos para evitar pasar por los retenes, pero también se reportaron más de 30 capturas en esas condiciones.



"Nos dicen que si no tenemos plata para pagarles nos regresan a la frontera con Honduras", denunció Karla, una mujer de origen venezolano que salió de su país en estado de embarazo y tras pasar por varias naciones ahora su hija tiene 2 años y la ruta sigue siendo la misma: llegar a Estados Unidos.

Autoridades de migración y de las fuerzas del orden de Guatemala en conferencia de prensa.







"Salimos hace mucho tiempo de nuestro país porque está en crisis y ganábamos tres dólares mensuales, primero migré a Ecuador pero tuvo que seguir", detalló.

Las autoridades de Guatemala convocaron a una conferencia de prensa para detallar a la población los resultados de la operación que busca evitar el cruce masivo de personas por sus fronteras, sin orden y sin comprobantes médicos que certifiquen que no llevarán el virus a su suelo.

"Señores, ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Las condiciones son muy difíciles, hemos tenido nosotros como guatemaltecos varios accidentes como el que tuvimos en Chiapas, así que yo quiero mandarle un mensaje a esa madre que quiere llevar a sus hijos a través de coyotes y fronteras: Señora, no vale la pena, es demasiado arriesgado, es demasiado correr el riesgo ustedes mismos. Además, las fronteras están cerradas por las condiciones sanitarias. No vamos a permitir que pasen por nuestras fronteras y nos infecten y que no cumplan con los controles migratorios que previamente están establecidos", dijo Stuard Rodríguez.

LE PUEDE INTERESAR: Reportan enfrentamientos entre migrantes y autoridades de Guatemala