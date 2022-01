“Bolillo” Gómez anuncia que Honduras improvisará en su 11 titular ante Colombia  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El director técnico de Honduras, "Bolillo" Gómez, anunció que improvisará en el 11 titular de la Selección por falta de jugadores.



La Bicolor se medirá este próximo domingo ante la peligrosa selección de Colombia dirigida por el naturalizado hondureño Reinaldo Rueda en un partido amistoso previo a los juegos de eliminatorio rumbo a Qatar 2022.



VEA: Fenafuth pasa por otro papelón en viaje de la Selección a EEUU



“Teníamos 20 jugadores y hemos llegado 17, venimos trabajando bien y ahorita nos toca improvisar, hacerlo ante Colombia es peligroso, se me quedaron algunos jugadores en el aeropuerto, otros lesionados y otros enfermos”, explicó, el "Bolillo".



“El proyecto está difícil, pero tenemos contrato hasta 2026, la clasificación a Qatar está complicada, pero hay apoyo, buen trato y respeto, estamos contento", agregó.



ADEMÁS: Dos jugadores de la Selección de Honduras se bajan del avión; no tenían esquema de vacunación



"Me encontré con un país con futbolistas técnicos, necesitan canchas buenas para jugar bien, hay jugadores que vienen saliendo, la base del equipo está para el 2026, desde ya nos adelantamos para el siguiente mundial”, concluyó.



La Selección disputará un amistoso frente a su similar de Colombia el próximo 16 de enero en Fort Lauderdale, Florida, como preparación al tramo final de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.



DE INTERÉS: Denil Maldonado sobre su futuro: “Si no se da la oportunidad afuera, vuelvo a Motagua”