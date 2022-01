Adamari López da positivo al covid : "Espero sus oraciones, me he sentido un poquito malita"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La presentadora puertorriqueña que radica en México, Adamari López, ha estado ausente de su vida pública tras infectarse del covid-19. A través de un video aclaró que todo está bajo control y agradeció a sus seguidores por el apoyo.



"Sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita. Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de covid-19 y el resultado ha salido positivo", dijo en un video de 51 segundos.



En la grabación, a la presentadora se le notó malestar facial y su nariz y mirada irritadas.



"Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos", añadió.



López aseguró está bajó control, pero no dio más detalles sobre el tratamiento que está siguiendo para curarse.