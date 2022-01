"Quieren decir que fue un accidente, pero no hay pruebas": Padre de Angie Peña denuncia poca investigación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado se cumplen 15 días desde la desaparición de Angie Samanta Peña Melgares, la joven turista de 22 años de quien no se sabe nada desde que el 1 de enero alquilara una moto acuática y saliera a recorrer la playa de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía, zona caribeña de Honduras.



Pero a medio mes de su desaparición, la incertidumbre es la misma: nadie sabe nada ni de ella ni del vehículo acuático.



Walter Peña, padre de la joven, sostuvo una comunicación con EL HERALDO y denunció que a pesar de sus esfuerzos para exigir por todos los medios y ante todos los entes ayuda para ubicarla, las autoridades "se quieren desligar del caso y tipificarlo como un accidente".



El acongojado hombre dijo que en las últimas horas, durante una reunión, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le comunicaron que no hay delitos qué investigar, por lo que la teoría más fuerte para ellos es que la licenciada en negocios sufrió un accidente en altamar, pese a que las exhaustivas búsquedas por aire y agua no arrojaron rastro de ella en ninguna parte, por lo que se niegan a realizar la búsqueda terrestre que él tanto ha pedido.

VEA: "Nada nos orienta a creer que se trate de un rapto": DPI sobre caso de Angie Peña



"Ayer (viernes) tuve una reunión con las autoridades, pero ellos se quieren desligar del caso. Ellos quieren decir que el caso es un accidente, entonces yo les pregunto a ellos que cuál es el argumento, que cuál es la prueba fehaciente de que tuvo un accidente en el mar, entonces ellos dicen que no pueden hacer una investigación porque no hay un delito de que sea trata, rapto o secuestro, entonces yo les dije que daba pena lo que ellos estaban diciendo, porque se trata de encontrar a un ser humano. Lo único que están demostrando es ineptitud para estar en los cargos", dijo indignado y desesperado, pues los minutos pasan y siguen siendo cruciales para hallarla.



Peña además reveló que a la mitad del mes todavía no se ha conformado un cuerpo investigativo que atienda el caso, pues hasta el momento las búsquedas se han centrado en el mar, incluso, con lanchas y equipo privado, pues ni siquiera con eso se cuenta en Honduras para apoyar a los familiares de los desaparecidos.



"Ni siquiera han formado un grupo de búsqueda, de agentes investigativos correspondientes para que lleve el caso de mi hija. Le han dejado toda la carga a la fiscal de Roatán que no tiene los medios ni los recursos para hacer la investigación correspondiente porque ella trabaja con las uñas y es de delitos comunes, por lo que tiene cientos de casos. Entonces aquí la gran pregunta es ¿qué están haciendo las autoridades siempre que hay estos casos de impacto, como el de Enoc? ¿irse por lo más fácil y dejar sin respuesta a la sociedad hondureña?", cuestionó, al tiempo que lamentó que si no se marca un precedente ahora, "esto le puede pasar a cualquier familia hondureña".

ADEMÁS: "Las dos dijeron que querían montar solas": Audio del guía que alquiló la jet ski a Angie Peña

Sin datos que confirmen la versión oficial del accidente

Rommel Martínez, director de la DPI, dijo el pasado 6 de enero que todo apunta a un accidente y luego de que cuatro días después se encontrara un chaleco y un cordón similares a los que portaba Angie al momento de practicar el deporte acuático, esta versión tomó aún más fuerza, sin embargo, el titular de la institución salió al paso y aseguró que los mismos debían ser sometidos a un análisis profesional, cosa que según el padre de la joven, aún no se ha hecho.



"Es una apatía de parte de las autoridades increíble. Ni siquiera me han dado fecha para ver cuándo voy a tener resultados, solo saben decir que eso debe ir a análisis forenses, para ver si tiene rastros de cabello o sangre, para ver si perteneció a mi hija", denunció.



Y sobre el presunto accidente en altamar, Peña manifestó que "son hipótesis, pero no presentan una prueba, y yo he ido a ver si han nombrado un grupo capacitado con los entes investigativos y me dicen que no, porque no hay un delito qué perseguir, no pueden decir semejante barbaridad, es una irresponsabilidad".



Sin embargo, aunque no le han dado resultados de las únicas dos posibles pistas de su hija, el capitalino tiene sus reservas, pues asegura que hay detalles que a simple vista demuestran que algo más podría estar ocurriendo en el caso de su hija "las autoridades de criminología que hicieron un análisis y ahí aparece que el chaleco encontrado aparece con los seguros puestos y así es imposible que un cuerpo humano se salga del chaleco", destacó.



Ante esta incertidumbre que reina en el caso, Walter Peña se pregunta constantemente qué puede haber tras la misteriosa desaparición de su hija y por qué no ha visto el apoyo requerido "¿Será que estarán protegiendo a algún grande de Roatán que no quieren proceder? ¿En las manos de quién estamos?", pronunció en entrevista con este rotativo, al tiempo que lamentó que tampoco ha recibido respuesta de entes internacionales como la Embaja de Estados Unidos en Honduras, a la que ha recurrido en múltiples ocasiones, pero su petición ha sido ignorada.



La posibilidad de que el caso pase a ser considerado un accidente de una persona que posiblemente murió en el mar lacera el corazón del angustiado padre, de su esposa y de su otra hija, quienes aún permanecen en la isla en busca de respuestas, por lo que en un intento desesperado por ayuda, hizo un llamado a Xiomara Castro, quien será la presidenta de Honduras a partir de este 27 de enero: "Le hagoun llamado para que interponga sus buenos oficios, ya que es un gobierno del pueblo y para el pueblo, que por favor, que este caso no se quede así, que proceda a dar todos los recursos necesarios para dar con el paradero de mi hija, ya que ella es madre y ella sabe lo que son los hijos".

LE PUEDE INTERESAR: Se suspende la búsqueda de Angie Peña en manglares