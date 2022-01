TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es sigiloso, está entre la penumbra, pero es firme. El suicidio sigue cobrando vidas en la discreción mientras las personas se abaten por problemas que, si no se regulan, según expertos, terminarán llevando al afligido individuo a quitarse la vida.



Las incitaciones son varias, pero la motivación final es un nuevo conflicto que termina siendo la decisión para consumar lo planeado.

“Ocho de cada diez personas con depresión (según su registro) tienen las causas en su historia de vida”, advierte Patricia Mackay, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



Por ejemplo, Daniela, una estudiante universitaria, recuerda que hace tres años su prima Belkis se quitó la vida horas después de tener un agravio fuerte con su mamá por la prohibición de una relación amorosa con Cristhian, quien intentó ser su primer novio.



Añejamente deprimida por las reprensiones de mamá durante su crianza, Belkis acabó con su vida una tarde de jueves en la sureña casa de sus papás, ubicada en el departamento de Valle.



“Tenía depresión crónica y le angustiaba no ser una mujer con un cuerpo muy pronunciado, y cuando se enamoró, no se pudo dar. Fue el tiro de gracia”, detalla Daniela, a través de una llamada telefónica, mientras solloza por la ausencia de la que también fue su mejor amiga.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los 4,121 suicidios registrados en Honduras desde enero de 2010 a diciembre de 2021, proporcionados por la solicitud de información SSSS-1283-2022.

La otra pandemia

Aunque con números menores, los suicidios siguen con constancia, paralelamente a los decesos por coronavirus y homicidios, las otras pandemias que afectan con agresividad a la nación cinco estrellas.

Este equipo encontró, tras depurar y analizar la base de datos, que ocho de cada diez suicidios correspondieron a hombres en Honduras (3,263), mientras que los restantes sucedieron en mujeres (852).





En contraste, Mackay, también docente de la carrera de Psicología en la UNAH, estima que, culturalmente, el hombre tiende a reprimirse en la depresión, lo que se traduce en más suicidios.



“Porque si manifiesta que se siente triste o abatido o que no puede más, entonces es débil, y si es débil, entonces no es hombre”, considera, a través de una reunión en la plataforma Zoom.



Entre las causas detrás de esa desproporción de suicidios entre hombres y mujeres apunta a la violación, desempleo, violencia del padre y machismo, según ha conocido por la interacción con sus pacientes.



El rango de edad en el que ocurren más hechos es de los 20 a 29 años, con 1,245 reportes, seguido de los 30 a 39 años, que tienen 764 reportes, representando en conjunto el 49% del total del registro.





Pese a que las teorías indican que desde el inicio de la pandemia las cifras se dispararon por el confinamiento, 2019, año anterior al acontecimiento mundial, fue el que más suicidios contabilizó en el país: 433, que son 27 más que los 405 de 2020, que a su vez superan por uno a 2018 (404), en un orden de mayor a menor.





El inicio del año, de acuerdo con expertos consultados por este rotativo, es cuando más de estos hechos fatídicos ocurren, y en efecto, los números oficiales colocan a enero, con 403 suicidios, como puntero, con una diferencia de 11 del segundo lugar, abril (392).







En tanto, el 45% (1,872) de las personas que decidió terminar con su vida en el periodo analizado lo hizo bajo el mecanismo de asfixia por suspensión, (así lo tipifica la Secretaría de Seguridad), siendo este el método más usado, que sería, por ejemplo, el ahorcamiento; mientras que el segundo es el de envenenamiento, con el 31% (1,273), seguido de un 12% que lo hizo con un arma de fuego (483).





Para la Secretaría de Salud, la principal causa de los suicidios es la depresión, con 1,125 casos (27%), casi cuatro veces más que los problemas pasionales, que contabilizan 362 (nueve por ciento).





Vale aclarar que hay un renglón de 1,753 episodios de suicidio que todavía están siendo investigados por las autoridades pertinentes.



Pese a que la Secretaría de Seguridad categoriza para cada suicidio una causa particular, los analistas indican que ocurren por un cúmulo de eventualidades o motivos.



En un promedio establecido por este equipo, ocurrió un suicidio diario en Honduras desde enero de 2010 a diciembre de 2021.

La parte no oficial

Mackay dice además que, por cada suicidio registrado, son 21 intentos los que existen en Honduras, una cifra que solo es parte del subregistro.



“Sin temor a equivocarme, fácilmente (esa estadística) se triplica. Fácilmente serían unos 15,000 o 20,000 sujetos”, comenta.



“De 2016 a 2021 no hay mes en el que yo no atienda a una persona con intentos suicidas. He tenido días que hasta tres atiendo en un día”, añade.



En ese sentido, la experta puntualiza los diagnósticos que se les colocan en los expedientes a los pacientes con intentos suicidas.



“Entran por episodio depresivo mayor, depresión posparto, trastorno bipolar, por ejemplo”, aclara.



Uno de los detalles que alerta Mackay es que el subregistro de los intentos suicidas lo domina la población infantil y adolescente.



“Los padres tapan (encubren) el intento suicida. Los llevan a los consultorios privados y esa estadística nunca llega a la Secretaría de Seguridad”, expresa.



La psicóloga, de las más mediáticas por su trayectoria, plantea que es necesario que el Gobierno implemente una dirección de salud mental en cada departamento, recopilación de la estadística y acondicionamiento de los fallidos hospitales móviles para la salud mental.

Guerra espiritual

Desde el otro extremo, el pastor de la sampedrana Iglesia Manantial de la Mies, Roy Santos, asocia el problema a un campo espiritual.



“Son espíritus (los principados) que están en la atmósfera, que gobiernan las naciones, que logran gobernar la mente de una persona”, explica.



“Cuando está esa raíz de decidir morir, por más que alguien pueda advertir o pueda dar una palabra, muchas veces termina haciéndolo”, agrega. “En la Biblia está la fe que vence al mundo, porque el mundo es un sistema de deseos que seducen a la humanidad”, ejemplifica.



Para el guía espiritual, “la culpabilidad producto de malas decisiones, el exceso del pasado produce depresión. Esas emociones terminan matándose”.



Mientras el pastor Santos considera que la proximidad con Dios es la solución para vencer los pensamientos suicidas, la psicóloga Mackay estima que se necesitan acciones gubernamentales.



No obstante, otros expertos precisan que la combinación de los dos puntos de vista es lo necesario para bajar, en la medida de lo posible, los números de los suicidios.

