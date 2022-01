Fenafuth lanza boletería para duelos de Honduras ante Canadá y El Salvador

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Desde hoy comenzará la venta de la boletería para los juegos de la Selección de Honduras ante Canadá (27 de enero) y El Salvador (30 de enero) en el Olímpico Metropolitano y ayer en la presentación de la boletería, en conjunto la Federación de Fútbol y Banco Ficohsa, el entrenador de la H aprovechó para pedir “amor y cariño” a la afición de la Bicolor.



Hernán el Bolillo Gómez, quien mostró ante las cámaras una muestra de los pases que se estarán vendiendo desde hoy en los puntos Tengo en todo el país, expresó que “como no andamos bien, necesitamos el apoyo de todos”.



Honduras es último lugar de la eliminatoria y está virtualmente eliminada de Qatar 2022 y la Fenafuth y Banco Ficohsa promueven precios populares para que la hinchada no deje de creer en la H.



El equipo de todos juega el domingo en Fort Lauderdale ante Colombia y el Bolillo aprovechó la oportunidad para aclarar que él no es el culpable de que la Liga Nacional haya pospuesto el inicio del Clausura por haber llamado más de tres jugadores de equipos como Real España y Motagua, que habían pedido no jugar (al final se decidió reprogramar toda la fecha inicial):



“¿Culpa mía? Yo tuve una reunión muy buena y agradable con la Liga y no sé si entendí mal o ellos entendieron mal por lo que habría que volvernos a reunir para aclarar eso.Pero no soy de los técnicos que llegan a pactos de escogencia, no es cierto que yo acepté tres, tres y tres, eso no es una Selección, en una Selección Nacional están los mejores y no se puede armar tres, tres, tres”.



Y sentenció: “Si yo acepté eso fue que no entendí la pregunta o ellos no me entendieron a mí, pero no soy de ese tipo de personas. Entonces que no me señalen, volvamos a darnos claridad pero a mí que no me echen la culpa”.