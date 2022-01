Positividad fue del 55% en primer día de atenciones del triaje del Juan Pablo II

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los capitalinos abarrotaron la carpa donde ahora funciona el centro de triaje del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que el jueves retomó sus atenciones.



Pese a que el triaje iniciaba operaciones a las 8:00 a.m., al menos con dos horas de anticipación, los pacientes comenzaron a llegar para ser de los primeros en recibir atención. Eyby Aguirre, subcoordinadora del centro de triaje, confirmó que fue significativa la afluencia de personas en el lugar. Y la positividad en las más de 300 pruebas que aplicaron fue del 55%. “Teníamos listas 200 pruebas para detectar covid-19, pero mandamos a pedir 200 más ante la masiva cantidad de pacientes”, indicó Aguirre.

Las atenciones

Rodrígo Laínez, de 45 años de edad, llevó a sus padres Vitelia Casco (80) y Juan Ramón (78) a ese centro de atención, cuya experiencia fue satisfactoria según manifestaron al equipo de EL HERALDO. “La atención muy buena, mis papás fueron de los primeros por ser tercera edad y a los tres nos hicieron prueba”, dijo el capitalino. Aunque esta pareja de adultos tuvo suerte, hubo otros como Mirna Sarmiento que no se llevaron una buena impresión. Según Sarmiento, es positiva por covid-19 y llegó al triaje en busca de ayuda porque carece de seguro social e ingresos económicos que le permitan visitar una clínica privada.



“Yo sé que no es sala de estabilización, pero ni una prueba me quisieron hacer. Me tiraron una receta y fue pésimo el trato”, dijo entre el llanto.

