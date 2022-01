Tras denuncias de EL HERALDO, Ministerio Público investiga casas contenedores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proyecto de las casas contenedores de Lomas de Diamante, al sur de la capital, está en la lupa del Ministerio Público.



Elementos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se desplazaron el jueves a Lomas del Diamante y Ciudad Morazán para inspeccionar 200 contenedores que servirían para un proyecto de viviendas de emergencias para damnificados de los huracanes Eta y Iota, tras las denuncias de EL HERALDO Plus.



El proyecto para los afectados por Eta y Iota está a cargo, por ley, de la Secretaría de la Presidencia, pero el desarrollador es la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), un ente privado que además de encargarse de esta obra habitacional también maneja un fideicomiso de 1,200 millones de lempiras destinado a viviendas para los damnificados.

La Fiscalía informó que tiene una línea de investigación para corroborar si los contenedores son nuevos o usados, el proceso administrativo debido, el costo y el motivo por el que no está funcionado. La indagación también apunta a Ebal Díaz, quien era secretario de la Presidencia al momento de la formulación y ejecución de los primeros meses del proyecto.



La Unidad Investigativa de este rotativo reveló, por ejemplo, el 1 de septiembre de 2021 y el pasado 5 de enero, las irregularidades del millonario proyecto fallido.



La Secretaría de la Presidencia, por medio de la UCP, adquirió en diciembre de 2020 mediante el PCM 142-2020 decenas de contenedores para habilitar viviendas temporales.



A 11 meses que debió funcionar (febrero de 2021), el proyecto sigue estancado, por lo que el Ministerio Público (MP) comenzó con la investigación tras las publicaciones de EL HERALDO.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus desde mayo de 2021 comenzó a indagar sobre el proyecto habitacional, encontrando falta de transparencia en todos los procesos. La intervención de ayer obedeció a la denuncia interpuesta en contra de funcionarios de la Secretaría de la Presidencia, en la cual agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en contra de la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, iniciaron las diligencias.

Cambio de modalidad

Las casas contenedores que se construyen en Lomas del Diamante, aldea Santa Rosa, al sur de la capital, ya no serán para emergencias, sino que se ocuparán de forma permanente.



EL HERALDO Plus comprobó que el proyecto tomó un nuevo rumbo con el fin de que las unidades familiares puedan servir de alguna manera y que no sea una millonaria obra desperdiciada.



Al menos 272 contenedores se habían comprado, pero la intención era adquirir más de 1,000 unidades. En principio y al ver que no era del todo viable el proyecto, se redujo la cantidad de casas contenedores de 1,000 que se habían planificado y solamente utilizaron 102 vagones.



Finalmente, se anunció que dicho proyecto pasaría a ser subastado. Las autoridades tomaron la decisión debido a que no es el adecuado y tuvieron que desistir de continuar después de invertir aproximadamente 150 millones de lempiras, según datos de la UCP.



EL HERALDO Plus comprobó que la UCP inició un proceso de subasta de los cajones metálicos porque ya no se van a usar, el problema es hallar un comprador que pague lo que costaron.

