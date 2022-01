Bolillo Gómez: "Fue un golpe duro los dos partidos pasados"

SAN PEDRO SULA.- Hernán Darío Gómez, técnico de la Selección de Honduras, viajará optimista hacia Colombia tras el microciclo en San Pedro Sula.



El Bolillo respondió a Liga Nacional por la repogramación, confirma bajas y por qué no llamó jugadores de otros club. Aquí la entrevista.



¿Qué le pide a la afición para estos partidos eliminatorios?



Mucho cariño. Necesitamos el amor y cariño. Como no andamos bien, necesitamos el apoyo. Cuando uno anda bien no lo necesita, es cuando se anda mal y eso es lo que queremos, que estén todos los hondureños abrazando la H.



¿Qué sigue después del amistoso con Colombia?



Partido contra Colombia, les quería hablar de este, estoy contento con este verdadero microciclo. Esto es un microciclo importante de siete u ocho días. No como nos dicen vagos a los técnicos porque no hacemos microciclos de dos o tres días, que no sirven. Es saludar y despedir. Estamos contententos con trabajo, lo que han respondido, conocimiento, nos hemos acercado y hemos tenido más claridad del fútbol hondureño porque tenemos los mejores del torneo pasado. Me da alegría, pero estoy muy preocupado y un poquito triste porque han resultado jugadores con enfermedad y no van a poder viajar. Ya se nos había escapado Carlos Meléndez, (Marcelo) Pereira, Luis Palma que se fue para Grecia. Ahora Quaye y Allans salieron positivos (de covid), Yeison Mejía salió lesionado con contractura. No hemos convocado de afuera, llamamos un buen grupo de acá, más joven con menos experiencia y se nos han retirado cinco o seis jugadores.



¿Quiénes van a suplir a los positivos para poder armar este viaje?



Devron García es el único porque hay un problema de visa, esa es una cosa que quisiera hablar también. El futbolista profesional debe tener pasaporte y visa. Me voy a reunir con el cuerpo técnico, pero Devron es por ahora el único fijo.



¿Se vienen los partidos eliminatorios, ve posibilidades de poder alcanzar la repesca?



Yo no pienso hasta allá. Fue un golpe duro los dos partidos pasados, vamos analizando que pasa con una selección que hace cosas bien hasta un punto y luego afloje, no puede pasar. Pienso que hay que ganarle a Canadá, paso a paso a ver como van saliendo las cosas.



En Liga reprogramaron la primera jornada y los dirigentes dijeron que fue por culpa suya porque había un pacto de no llamar más de tres jugadores a la H por cada equipo.



¿Culpa mía? Yo tuve una reunión muy buena y agradable con ellos. No sé si entendí mal o ellos entendieron mal. Habría que volvernos a reunir para aclarar. No soy de los de llegar a pactos de escogencia, como dicen que yo acepté tres, tres y tres, eso no es una selección. Eso es otra cosas. Si yo acepté eso, fue que no entendí la pregunta o ellos no me entendieron a mí, pero no soy de ese tipo de persona que me van a decir estos. Entonces, que no me señalen tampoco, volvamos a darnos claridad, pero a mí que no me echen culpa de nada.



¿En esa reunión le pidieron que no convocara a tanto jugador de un solo equipo?



No me acuerdo pues. O no entendí la pregunta. No soy de ese tipo de técnicos, tres, tres y tres, yo quiero una selección de los que me parecen que deben estar dentro de los que están en mejor nivel, si entendí mal,o entendimos mal, la reunión fue muy amena, terminamos bien. Si acepté eso, entonces me equivoqué porque no soy así.



¿Solo jugadores del Real España con visa ahora, el resto no tenían?



Es que esto me acaba de pasar. Se me me salieron tres ahora. Allan, Yeison y Quaye y estamos en eso.



Días atrás planteó el tema de las canchas, ¿ha planteado reunirse con las nuevas autoridades par ver la manera de cambiarlas?



Sería muy bueno. Pero este tema, no sé por qué les ha extrañado si a todo el hondureño que me he encontrado me dice lo mismo. Vine y pienso igual, no creo que sea novedad, no es cosa mía. Es cuestión del fútbol de ahora, se habla del fútbol moderno, comencemos por modernizar la primera herramienta que es llegar a esas canchas rápidas y gramas que están poniendo ahora.



La Federación tiene varias canchas descuidadas, pedirá que se mejoren?



Ya estuve en Siguatepeque, hay buena cancha. Estamos en eso, la Federación es consciente de eso.



Hay 15 en el país que están botadas.



No sabía. Hay que hablar con el grupo. Se trata de mejorar, no de abundancia. No somos ricos, ni donde yo vivo ni en Latinoamérica, pero es de mejorar para exigirle a los futbolistas y a la selección que juegue bien. Porque el futbolista hondureño, por lo que he visto no es de punta y pa’arriba. Tiene buena técnica y necesita buena cancha, lo he hablado con ellos, estoy transmitiendo algo que ustedes sabe.



¿Está encontrando más problemas de lo que pensaba en Honduras?



No, yo estoy muy contento. Tengo el apoyo de los directivos, el buen trato y respeto de la prensa y la gente. A uno lo llaman para solucionar problemas, pero hay en todas partes. Vaya a otro país y los encontrará. Esperamos que este país es futbolero, no he venido aquí a descubrirlo, han ido a mundiales, volvamos a ocupar los puestos que merece Honduras.



¿Al Choco Lozano le alcanzará para llegar a los partidos?



Ojalá. Esperemos a ver. Sé que está mejorando bastante.



¿En esa reunión con la Liga hubo solicitud de algunos clubes para tomar en cuenta otros jugadores?



Ellos fueron muy respetuosos.. Yo hablé con ellos muy cómodo, pero no me gusta que por culpa del técnico. Eso no me gusta. Que volvamos a hablar porque si acepté eso, me equivoqué por el momento que estaba viviendo. Tendría que volver a conversar, porque una selección no se puede armar así.



La gente del Vida se siente molesta porque no le llamó a ningún jugador...



El arquero de la Selección es Buba, jugó final. (Wisdom) Quayé, Franklin Flores, Omar Elvir jugaron final. Lo centrales están Denil y Maynor. En los volantes, Delgado, Jorge, Edwin, el Chino (Iván López), (Edwin) Hernández, Yeison, todos jugadoron final. Vi el torneo de Honduras y escogí los que para mí son los mejores. No sé para ustedes, uno forma una selección y se quedan unos fuera. Me han criticado la traída de Kervin Arriaga, ¿por qué lo traje?. Porque me gusta. Me pasaba a Armando Cooper en Panamá. ¿Jack Baptiste? Me cuestionan uno de 18.



Carlos Argueta del Vida no está en la lista...



Pero ya expliqué a quienes tomé en cuenta. Llamé a 18 jugadores y ¿cuantos hay en liga? Escogí esos, los demás no los tomé en cuenta.