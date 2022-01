Campeón de la Tercera Vuelta EL HERALDO inaugurará un proyecto para deportistas en Siguatepeque  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con una licenciatura en Fisiología del Ejercicio y una maestría en la Universidad de Midwestern State de Texas, el campeón de la Tercera Vuelta Ciclística Pablo Cruz decidió emprender y creó una sede de entrenamiento para ciclistas y triatletas de alto rendimiento, la PC Endurance Coaching que se inaugurará el próximo fin de semana en Siguatepeque.

"Desde que saqué mi licenciatura en Fisiología del Ejercicio tuve la idea de entrenar personas, porque varios amigos y conocidos me pedían que los entrenara ya que sabían de mis capacidades como ciclista a nacional e internacional… eso me llamó la atención y decidí empezar con el emprendimiento", contó Cruz a EL HERALDO. "Conocer distintos cuerpos, la forma cómo trabajan y aprender de ellos, me motiva mucho, además de conocer diferentes tipos de deportistas y ayudarles con su preparación física para que tengan un mejor rendimiento a la hora de la competencia", agregó el pedalista.

Con una estructura sólida de planes de entrenamiento, nutrición deportiva, fuerza y acondicionamiento físico, Pablo Cruz espera despertar esa chispa de cuidado sanitario en el atleta hondureño, considerando sobre todo que la dieta del hondureño es uno de los principales factores para no poder explotar al máximo la capacidad de cada deportista.

"Es como medicina deportiva. Nos enfocamos en cómo funciona el cuerpo bajo estrés físico… hacemos pruebas fisiológicas para saber el rendimiento del cuerpo y explicamos cómo se debe llevar una buena nutrición y un buen método alimenticio, porque de nada sirve entrenar bien si te alimentas mal", explicó Cruz.

Hasta ahora la PC Endurance Coaching cuenta con 25 miembros, el primer paso de este proyecto de Pablo Cruz, un orgullo de Siguatepeque que en 2020 se integró al equipo canadiense Yoeleo Test Team y espera tener un impacto en la sociedad catracha, haciendo que se practique más deporte y más ejercicio, ya que "mantener activo el cuerpo es la actividad más sana y bonita que hay".

Por ahora las clases y los entrenamientos en el PC Endurance Coaching se impartirán de forma virtual. "El deporte y hacer ejercicio son actividades que han crecido mucho en el país pero deben crecer aún más. La Vuelta de El Heraldo ha ayudado con el ciclismo por ejemplo, pero debe seguir creciendo y no estancarse", finalizó con este llamado Pablo Cruz.

