Ben Affleck revela uno de los momentos más duros que vivió junto a JLo: 'Fue deprimente'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Ben Affleck es uno de los actores más exitosos de Hollywood, sin embargo, a lo largo de su vida y carrera también ha experimentado diversos altibajos que le han servido como una catapulta para llegar a la cima.



Durante una entrevista para la revista Entertainment Weekly reveló uno de sus mayores fracasos de su larga lista de películas, en el que involucra a su actual pareja Jennifer López.



Resulta que 'la diva del Bronx' iniciaba su relación con Affleck en la película Gigli, dirigida por Marty Brest, por lo que se decidió enfocarse en su historia de amor real para generar morbo, sin embargo, todo pasó sin pena ni gloria.

“El estudio en esa época, debido a que empecé a tener una relación con Jennifer Lopez, la cual vendía un montón de revistas y parecía generar un gran entusiasmo, se agarró a esa idea. ‘Quieren una comedia romántica. Quieren que los dos estén juntos. ¡Más de eso!’. Y terminó como ese famoso sketch del show Saturday Night Life: ‘mala idea’”, dijo el actor, de 49 años.



“Recuerdo decirle a Marty el viernes del estreno, ‘esto es espectacular, es un tsunami, no podría ser peor. Peor imposible’”, mencionó.



Las críticas no se hicieron esperar, pues muchos de sus fanáticos estaban molestos y hasta comenzaron a cuestionar varios aspectos del actor. “Creó muchos sentimientos negativos de la gente sobre mí. Ese sentir de la gente que llegué a ver fue triste y duro. Era deprimente, me hizo cuestionarme ciertas cosas, sentirme decepcionado y tener muchas dudas personales”, confesó.

Pese a que el filme fue un fracaso y recibió el repudio de muchos, esta experiencia sumó de forma positiva a la vida de Ben Affleck, quien además de brillar en la actuación, ahora luce más sereno, maduro y cada vez más apuesto.



Actualmente, no se arrepiente de nada ya que lo vivido le sirvió para conocer a JLo, con quien regresó casi una década después.

Relacion

La primera vez que el actor y la cantante salieron fue en junio de 2002 y hasta llegaron a comprometerse. En 2004 dejaron su relación. No obstante, la retomaron en julio de 2020.

Fue para la fiesta de una amiga cercana de la pareja que J Lo y Ben publicaron su primera foto posada. La actriz Leah Remini se encargó de oficializar la relación con una postal en blanco y negro en la que el interprete de Batman es rodeado por los brazos de su novia.

Poco después, Jennifer López, confirmó la noticia a los cuatro vientos a través de una fotografía en redes sociales en la que aparece besando al Ben Affleck.

