¿Qué pasará con la primera jornada del Clausura 2022?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este miércoles las autoridades de la Liga Nacional de Honduras se reunieron para poder definir de una vez si se suspende o no la primera fecha del Clausura-2022.



Ante esto Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional, habló sobre lo que está pasando y las decisiones que se tomarán este día.

¿La jornada 1 se mantiene tal como está programada?

No sé. De momento, la jornada está programada, pero usted sabe que esto se maneja con consensos, unanimidad porque no es el voto de Wilfredo Guzman, ese voto no vale, son nueve contra uno.

¿Hoy se define si hay jornada?

No creo que sea hoy, será mañana. Se están haciendo varias gestiones, hacer consensos, se están tratando de hacer varias cosas, puede que salgan resoluciones hoy, pero lo más seguro es que sea mañana.

¿Cree que los equipos Real España y Motan cedan a jugar?

No tengo ni idea de Motagua y Real España, hay pláticas, estoy esperando noticias.

¿De qué depende que se juegue la jornada?

Hay dos equipos que están haciendo uso de ese artículo, punto. Nosotros queremos que se jueguen los cinco partidos, es lo que hemos promovido, trabajado, pedido y el esfuerzo fue orientado a eso, inclusive, tuvimos una reunión con el entrenador de la Selección de Honduras para escucharlo, compartir ideas, sugerencias, necesidades, su plan de trabajo, tratar de interactuar.

Con este tema del covid, ¿se les está exigiendo a los futbolistas estar vacunados?

Deben tener como mínimo dos dosis de vacunas y además hay un programa de prueba Covid-19 programado con la Cruz Roja y se realizan cada 21 días. Los casos han sido mínimos, no hemos tenido problemas porque tenemos un control permanente.

¿Con cuántos casos positivos se puede suspender un partido?

Hay un protocolo que se manejó de Liga Nacional y luego en Selección Nacional que se compartió con Sinager y en el reglamento de competencia dice que un equipo debe tener 16 futbolistas disponibles para poder jugar.

Si un equipo con jugadores en Selección también tuviera casos covid-19 ¿pueden obligarlos a jugar?

No. No se puede. Son dos temas diferentes. En el tema de selección que aplica el artículo 27 del reglamento de la Liga; este te da la potestad que si tenés 3-4 en Sub-23 o Mayor se puede suspender un juego y eso ha pasado en toda la historia de la Liga haciendo uso de ese artículo.

¿Le sorprendió la postura de los cinco equipo con la carta que enviaron?

No. Todos tenemos derecho y merecemos que se nos respete.

¿Esa petición no va a poder ser?

Somos personas respetuosas, con mentalidad abierta y respetamos el derecho y los deberes de todos. La idea de la Liga es transformarla en lo que debe ser, un torneo de primer nivel y es lo que tratamos y la otra semana se viene una sorpresa para que vean el trabajo a nivel administrativo.

¿Recibió la carta, la analizó?

La carta yo no la recibí. No la tengo en mis manos, todavía estoy esperando comunicación de la secretaría a ver si ya la tiene. Yo en los medios de comunicación no resuelvo los problemas, quiero dar información que construya y aprender que con buena comunicación construiremos un futuro mejor, pero con malas informaciones no apostamos a nada.

En resumen, en base al artículo 27, dos partidos se suspenderán y los otros tres se tiene que jugar sí o sí.

Si lo ves así, la Liga tiene su autonomía y hay una petición de cinco equipos donde los estatutos lo establecen que hay que atenderlos, estamos trabajando a ver si se suspende, si se reprograma o si se correo el campeonato, hay varias opciones que evaluamos, estamos en ese proceso.

¿Es posible que cedan y no se juegue el fin de semana?

Todo es posible. Estamos tratando que en primera instancia se jueguen los cinco partidos.

¿Ha hablado con la directiva de Motagua y Real España?

Sí, desde la semana pasada estamos en pláticas.

Usted es consciente que empezar así no está bien.

Correcto. Desafortunadamente ¿dónde está el origen del problema? Ustedes se ponen a pensar y le damos otra lectura, busquemos el origen.

La convocatoria.

¡Ah! ¿Convocatoria de quién y para qué?

¿Ya le habían dicho al Bolillo que no podía convocar más de tres jugadores por equipo?

Entonces ustedes agarren batería y enfilen baterías adonde tiene que ser. Ya me entendieron el mensaje.

¿Bolillo Gómez ya sabía?

Él ya sabía. Sí hombre. Tuvimos una reunión entre todos, hubo una buena cantidad de equipos presentes porque tratamos de hacer las cosas con una mentalidad diferentes, me gusta a hacer las cosas bien para construir porque si lees la carta (de los cinco clubes) dice usted hizo (...) No es cierto porque un voto no está en contra de nueve.