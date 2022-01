Partido Nacional controló agenda del Congreso en últimos dos años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Millonarios préstamos con organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos, condonación de intereses a municipalidades u otras figuras gubernamentales, anulación de multas por no presentar gastos de campañas y, también, reformas a los artículos del controvertido Código Penal.



Esta es la obra de los diputados del saliente Congreso Nacional que, en las dos legislaturas más recientes (2020 y 2021), han sesionado a través de la plataforma Zoom desde la comodidad de sus casas de habitación, oficinas y otros incluso mientras conducen sus automóviles por las calles de la República.



Cuestionados porque muchos no son parte de las sesiones, como ocurrió, por ejemplo, el 8 de junio de 2021 cuando solo estuvieron 68, los parlamentarios solo se han reunido una vez presencialmente desde el inicio del confinamiento, el 25 de enero del año pasado, en la instalación de la cuarta legislatura tras 319 días de la virtualidad, hasta ese momento.

En contraste, devengan mensualmente sus cuantiosos salarios, así como los gastos de viáticos pese a que no se desplazan hasta las instalaciones del hemiciclo mientras aprueban decretos y presentan proyectos.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó la producción legislativa (solamente los decretos aprobados) durante los dos últimos años, dominados por la pandemia del nuevo covid-19.

Poderío azul

Que sean mayoría y, de paso, ostenten los puestos de poder ha permitido que el Partido Nacional domine a plenitud la agenda legislativa del Congreso Nacional durante las más recientes legislaturas.



Este equipo encontró, luego de analizar la solicitud de información No.181-CN-2021 al Poder Legislativo, que en cifras generales, en 2020 (173) se aprobó más del doble de 2021 (79), para un total de 252 decretos.



Los nacionalistas, en efecto, lograron la aprobación de 63 decretos impulsados por su bancada, lográndose más el año pasado, con 32, uno menos que el antepasado (31).



Mientras que, durante los dos años estudiados, el Poder Ejecutivo, de manera directa y a través de secretarías u otras entidades del Estado, logró que se le aprobasen 120 decretos, de los cuales, 84 fueron en 2020 y 36 en 2021.

En ese sentido, después del Ejecutivo, el congresista proyectista con mejores números en ambos períodos es Tomás Zambrano, del Partido Nacional, con 15 en 2020 y siete en 2021.



Esos números, según fuentes, lo colocarán como posible jefe de bancada del nacionalismo en el nuevo Congreso que se instalará el próximo 25 de enero.



En tanto, el tema más recurrente de los decretos aprobados fue la suscripción de deuda del Estado hondureño con una entidad multilateral, con 14 en 2020, mientras que en 2021 se redujo a la mitad, a siete, levemente superado por las reformas, con ocho.



Destaca por el alto número diciembre del año ante antepasado, con 27 decretos, y sobresaliendo por su baja productividad el pasado periodo de abril y mayo, con 13 cada uno.



Vale aclarar que la información escudriñada por este rotativo tiene una laguna: los decretos aprobados en septiembre, noviembre y diciembre de 2021 no forman parte del análisis.

Causa y efecto

El analista político Raúl Pineda Alvarado consideró que la agenda legislativa de los dos últimos años en el Congreso fue marcada por la preponderancia de ciertos colectivos de Honduras.



“(...) Fue dominado por intereses que afectaron a todos los partidos. Por ejemplo, el tema energético no corresponde a los intereses del Partido Nacional, sino que a los intereses de un grupo económico”, comentó.



“En un Congreso democrático los diputados representan a los partidos y ellos a la voluntad del pueblo, pero aquí los grupos oligárquicos tuvieron sus diputados”, agregó.

Alvarado también señaló que la falta de capacidad de los vigentes diputados en la materia legislativa, así como los objetivos personales, dio como resultado una gestión dominada por el Poder Ejecutivo.



“Unos por ignorancia y otros por malicia. Ha sido un Congreso Nacional difícil en el sentido que fue modesto en el ejercicio democrático del debate”, estimó.



“Es un Congreso dominado por el Poder Ejecutivo”, recalcó.



La crisis de la sociedad hondureña, la polarización, la división y el enfrentamiento de intereses políticos es, para Alvarado, el reflejo de los dos últimos años del Congreso Nacional.

“Es antidemocrático”

Para Daniel Vijil, director de Estrategia de El Milenio, la gestión en las dos últimas legislaturas del hemiciclo es sinónimo de la falta de democracia que impera en los poderes del Estado.



“Es antidemocrático que solo un partido (el Nacional) tenga la palabra. Aunque sea el partido que domine, no puede ser que sea el hegemónico en todo”, expresó.



“¿Dónde está la democracia en el Congreso Nacional?”, cuestionó por medio de una llamada telefónica.

Para Vijil, otro problema fue que la oposición en la Cámara Legislativa tampoco tuvo la palabra para intentar, por lo menos, equiparar la situación.



“La oposición no tuvo condiciones, no tuvo la palabra, eran opacas las sesiones. Realmente no hubo un legítimo Congreso Nacional”, enfatizó.



La teoría de Vijil es secundada por el politólogo Claudio Flores, quien estipuló que “el Congreso demostró el poderío de la junta directiva de manera autoritaria ante la debilidad de la oposición”.



En función de la administración del cuestionado saliente Congreso, expertos valoran que para darle un cambio al órgano unicameral se debe, en primer lugar, lograr la democracia participativa.

Otro punto debe ser la capacitación de los parlamentarios con un único objetivo: fortalecerlos en conocimientos para desligarse de los intereses de los grupos de poder.



A 13 días de la instalación de la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional (2022-2026), las expectativas del concierto nacional radican en el recambio generacional que gozará la entidad.



Aunque algunos entendidos advierten que un diputado joven o uno profesionalmente desarrollado no es garantía de un buen parlamentario.

