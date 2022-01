Argentina registra nuevo récord de contagios, pero flexibiliza restricciones

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Argentina, donde desde diciembre se expande la variante ómicron del covid-19, anotó este martes un nuevo récord de casos, con 134.439 contagios, pero flexibilizó igualmente las normas de aislamiento para quienes recibieron una tercera dosis de refuerzo de vacuna.



"Esta es una etapa completamente diferente a la ola anterior, no sólo en Argentina sino en el mundo. Tenemos 85% de la población con una dosis y 74% con dos dosis, y el 60% de los equipos de salud y el 40% de los mayores de 60 años con dosis de refuerzo", dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al hacer el anuncio.



Quienes cuenten con tres dosis de la vacuna y no presenten síntomas quedarán exentos de cumplir con el aislamiento, en caso de ser contacto estrecho de algún positivo. Hasta ahora, estas personas debían aislarse por cinco días.



Los no vacunados, los que recibieron una sola dosis o aquellos que fueron vacunados antes de agosto deberán aislarse 10 días si fueron contacto estrecho de infectados. Los vacunados con dos dosis sólo tendrán que aislarse y hacerse un test entre tres y cinco días.



La Unión Industrial Argentina pidió esta semana al gobierno tomar medidas para frenar un 7,5% de ausentismo provocado por la condición de contacto estrecho de al menos 80 mil trabajadores de todo el país.

También entre el personal de salud se reporta mayor ausentismo debido a los aislamientos por covid-19.



"En lugar de la preocupación por las camas de terapia intensiva nos preocupa el ausentismo laboral", declaró Vizzotti en una entrevista radial.



Con 45 millones de habitantes, Argentina acumula 6,5 millones de casos de covid-19, y casi 117.600 muertes. Este martes sumó 52 fallecidos.



El gobierno sostiene que pese a que el país atraviesa por una disparada de contagios, que llevó de unos 5.000 casos diarios a fines de diciembre a los más de 134.000 de este martes, esto no se ha traducido en mayor cantidad de decesos.



La ocupación de camas de terapia intensiva ha aumentado lentamente a lo largo de las últimas semanas y se ubica en 40%.



En plena temporada de vacaciones de verano, con millones de argentinos desplazándose por los principales centros turísticos, los puestos de testeo siguen desbordados por la veloz propagación de la variante ómicron.

