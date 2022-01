¿Qué pasará con 'Benito Rivers' en la nueva temporada de Vecinos?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La muerte de Octavio Ocaña dejó un vacío irremplazable en la industria mexicana, especialmente en 'Vecinos', la serie que lo vio crecer tanto personal como profesionalmente. Recientemente, se retomaron las grabaciones de la trama, por lo que muchos han comenzado a preguntarse ¿qué pasará con su personaje de 'Benito Rivers'?

La nueva entrega de Vecinos ya comenzó su rodaje y se conoció que la producción decidió seguir haciendo parte de la trama al joven actor con el argumento de que salió de viaje, según reveló el presentador, Juan José Origel en el programa Con permiso.



“La gran expectativa de todo el público es saber qué va a pasar con el personaje de Benito Rivers, que era Octavio Ocaña. La producción decidió que van a decir que el muchacho se va de viaje y la novia sólo tendrá contacto con por teléfono”, expresó.



Aunque la noticia no ha sido confirmada, trascendió que ya comenzaron a grabarse las primeras escenas sin el tabasqueño.

A través de su cuenta de Instagram, los actores Darío Ripoll y Eduardo España anunciaron su regreso al set se grabación lamentando la ausencia del intérprete de 'Benito Rivers'.



“!Todo listo para arrancar las nuevas temporadas de Vecinos 12 y 13 con sentimientos encontrados, pero muy agradecido por este proyecto que me ha dado tanto!… Mil gracias familia por todo su cariño y apoyo durante estos 16 años”, escribió el actor que le dio vida a Luis San Román.



Cabe mencionar que luego de la muerte de Octavio Ocaña, muchos de sus compañeros de escena hablaron sobre un posible homenaje en 'Vecinos' a lo largo del show. “El homenaje ya está y cada capítulo, cada grabación va a ser dedicada a él, porque es durísimo. No me quiero ni imaginar el dolor para su gente y pues a respetar lo más que podamos”, dijo Villanueva.

Muerte

Era la tarde del 29 de octubre cuando Octavio conducía su vehículo en compañía de otras dos personas, de repente, una patrulla policial comenzó a darle persecución -por causas que todavía son un misterio- y lo siguiente que se supo fue que el actor había chocado aparatosamente y presentaba una herida de bala en la cabeza.

Aunque permaneció con vida minutos después del impacto, falleció sentado dentro de su carro, con su rostro, cabeza y manos ensangrentados.

Desde entonces la familia del actor lucha por demostrar su versión: que fue asesinado por los uniformados que lo perseguían, sin embargo, el reporte pericial indica que él se disparó solo de forma accidental, con su propia arma.

