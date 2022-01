Cronología del caso Angie Peña: 250 horas y 11 días desde su desaparición en Roatán

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Una tarde que parecía destinada a acabar en diversión y alegría terminó en una terrible tragedia: una desaparición en circunstancias confusas, sin pistas, ni respuestas concretas todavía.

Tras la celebración de Año Nuevo en la playa de West Bay, Roatán, el sábado 1 de enero, la joven Angie Samanta Peña Melgares se dispuso a explorar las aguas turquesas del mar a bordo de una moto acuática junto a su hermana Lizzy Peña y un joven que les serviría -para entonces- como guía turística.

Eran alrededor de las 4:00 de la tarde cuando el escenario se tornó sombrío.

Las hermanas decidieron que la aventura continuara sin el guía, de modo que una de ellas regresó a dejarlo al punto de partida. Tras el cambio repentino en el clima, no se supo más de la ubicación de Angie, quien desde entonces fue reportada como desaparecida.

En los primeros minutos de su ausencia se destinó una rápida búsqueda para localizar a la hondureña, sin embargo, los esfuerzos resultaron en vano. El tiempo apremiaba, pero nada se sabía de ella.

2 de enero: 36 horas en zozobra

Después de una larga noche de angustia, a tempranas horas del 2 de enero, un equipo de la Base Naval de Guanaja comenzó a navegar en altamar para encontrar rastros de la profesional de 22 años.

A la operación, poco a poco, se sumaron aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña y pescadores de la zona que no dudaron en tender una mano amiga a la familia Peña Melgares.

Así transcurrió el domingo; sin noticias nuevas que arrojaran dónde podría estar la joven capitalina.

Para el lunes, cuatro aeronaves sobrevolaron la zona (donde se le vio por última vez) a 500 pies de altura para obtener una mejor visibilidad, aún así no se halló pista alguna, ni de la jet ski que utilizaba, ni de sus prendas de vestir.

También drones se sumaron a la búsqueda, pero el día concluyó como los dos que le antecedían. Una masa de aire frío impidió, ese lunes, las operaciones vía marítima.

4 de enero: familia destrozada

"Hago un llamado a la conciencia de toda la población, que se una en oración a ver si podemos encontrar a mi hija sana y salva. Le pido a la Embajada de Estados Unidos si nos colabora, ya que ellos tienen el equipo, la logística, el personal calificado para poder encontrar a mi hija, porque nosotros hacemos lo que podemos, pero miramos las limitaciones que existen y eso se nos complica más", fueron algunas de las primeras declaraciones que brindó el padre de Angie, Walter Peña, a los medios de comunicación. Ya habían pasado cuatro días desde su desaparición.

A partir de entonces se habilitó una cuenta bancaria para que toda aquella persona, hondureña o extranjera, pudiera hacer sus donaciones para costear la búsqueda de la también empresaria.

Para el martes, 4 de enero, el temor se apoderó de una Honduras que ya estaba conmocionada por el caso Angie Peña.

La noticia del hallazgo de un cadáver en la playa El Mango, en Guanaja corrió como pólvora. ¿Era el cuerpo de la capitalina?

Horas después se confirmó que los restos no pertenecían a ella, sino a otra persona hasta ahora desconocida.

Las hipótesis comenzaron a surgir: ¿un rapto o causa accidental? ¿Estaba todavía en el mar o ya en tierra firme? Son interrogantes que actualmente no se dilucidan.

5 de enero: descartan secuestro en tierra

En el quinto día de búsqueda, la familia de Angie descartó la hipótesis de un secuestro en tierra, pues las cámaras de seguridad del hotel la mostraron ingresando -en efecto- esa tarde al mar.

Los trabajos siguieron desarrollándose en aguas internacionales, específicamente en las costas de Belice y también Guatemala. Las autoridades asumieron que quizás el fuerte oleaje había desviado la ruta de la hondureña hasta ese sector.

El "barrido" ya se había realizado entre Omoa, Cortés y Roatán, así como Utila y La Ceiba. Pero nada de Angie aparecía.

Jóvenes hondureños también hicieron eco de su desaparición. Una campaña en redes sociales comenzó para la recaudación de fondos que permitiera seguir costeando su búsqueda.

No obstante, ni las acciones de buceo daban alguna luz de lo que sucedió.

En tanto, Andy López, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en Islas de la Bahía, expresó -entonces- que los esfuerzos continuarían hasta agotar todas las instancias.

Su familia, además, subrayó que no claudicarían hasta encontrarla con vida.

Angie "pudo haber golpeado una ola y perdido el control, pudo haber quitado la llave de la moto y se apagó, no recuperar la moto, la misma moto la pudo haber golpeado... varias circunstancias se pudieron presentar y esto lo digo porque yo he andado haciendo este tipo de actividades y genera el expertiz necesario. Si nosotros hacemos el deporte en aguas más calmas es totalmente diferente", explicó el comisionado de Copeco.

Las condiciones de ese 1 de enero eran "totalmente desfavorables, había viento, había corriente y esto pudo haber generado un accidente", agregó.

Investigaciones

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) procedió, seguidamente, a la interrogación de las últimas personas que vieron con vida a la capitalina. Una de ellas su hermana, quien la reportó como desaparecida; al guía turístico, quien también brindó declaraciones, y a algunos isleños de la localidad.

Siguió predominado la hipótesis de causa accidental.

De igual forma, se interrogó a dos pescadores que naufragaron un día antes de la desaparición de Peña. Empero, ellos sí pudieron ser rescatados por equipos especializados.

Alerta amarilla

Una semana más tarde, se emitió una alerta amarilla a través de la Organización Policial Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) para que la búsqueda de Angie no solo se realizara en el territorio nacional, sino también internacionalmente.

De momento, 195 países han sido notificados del caso Angie Peña.

"Son signatarios 195 países que están ya trabajando y alertados por cualquier situación ya sea de una persona desaparecida de manera obligatoria o de un cuerpo encontrado en cualquier otro territorio", detalló Cristian Nolasco, portavoz de la DPI.

Recompensa

Al no tener resultados en altamar ni tierra firme, la familia de Angie decidió ofrecer una recompensa de 250 mil lempiras, dirigida a toda aquella persona que pueda brindar información sobre el paradero de la joven. Además, aseguraron que todo permanecería de manera confidencial.

El número telefónico habilitado para ayudar en su localización es (+504) 3153 - 5025.

"No hay que descartar nada. Aquí me dijeron que hay una posibilidad 50/50, aquí no es 100% seguro que esté en tierra ni 100% está en el mar, pero hasta no acatar todas las instancias yo no voy a descansar", manifestó el padre de Angie, al octavo día de su desaparición.

Submarino

El sábado, 8 de enero, la Policía Nacional informó que un submarino privado se uniría a las labores de búsqueda bajo la superficie. El sumergible descendió a 1,000 pies de profundidad, pero -al igual que en los días anteriores, no se encontró rastro alguno de la profesional, ni siquiera de la jet ski en que se trasladaba.

Para el domingo, el progenitor de Angie dio a conocer que la moto acuática que había alquilado ese fatídico día se hallaba en mal estado.

“Considerando que la moto acuática estaba mala, se considera la teoría que la moto pudo quedar varada en medio del mar”, declaró Peña. Al mismo tiempo que solicitó que se tomaran acciones contra la empresa responsable del alquiler del vehículo.

Nadie vio nada

La incertitumbre, miedo, angustia y desesperación tomó protagonismo en los parientes de la joven tras buscar, buscar y buscar, y no hallar pistas ni rastros de lo que realmente ocurrió.

"Lo raro es que nadie vio nada, es una zona que estaba nutrido de personas porque era fin de año y en cuestión de minutos nadie vio nada", dijo afligido su padre, Walter.

Por su parte, Rommel Martínez, director de la DPI, aclaró que "hasta el momento, todas las pruebas que se han recogido han permitido descartar la posibilidad de una privación ilegal, sin embargo, no se abandona esta hipótesis".

Oraciones por su bienestar

Quien permaneció, hasta entonces, lejos de las cámaras y los medios de comunicación fue Ericka Melgares, madre de Angie Peña.

La progenitora argumentó que sus fuerzas estaban dedicadas a la búsqueda de su "niña", su amada hija, a quien describió como una muchacha llena de alegría, simpática y un gran ser humano.

"Yo no he parado de buscarla, día a a día, minuto a minuto, y aún no encontramos absolutamente nada", dijo Melgares.

"Lo que yo estoy pasando es angustia al no saber nada de mi hija. Quiero volver a ver a mi hija. Cada vez que salgo (a buscarla) siento que la voy a encontrar y la busco y la busco y nada. Para mí lo más difícil es regresar sin ella, que no la encuentro, que vengo sin ninguna respuesta del mar. Es lo más triste de esta situación, es angustiosa. Es desgastante", señaló.

Y con su corazón en mano, solicitó a la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya ayuda para continuar con la búsqueda de su Samanta.

Hallazgo de un chaleco

A 10 días de su desaparecimiento, gracias a la alerta gestionada en Interpol, las autoridades hondureñas fueron notificadas sobre el hallazgo de un chaleco salvavidas y un cordón en las costas de Belice, que supuestamente habría sido usado por Angie.

”Este caso está costando, pero vamos por buen camino, el accidente sigue siendo la hipótesis más fuerte y ahora sí la podemos sustentar aún más. También se han sustraído videos de cámaras instaladas en los sectores de Roatán, los trabajos puntuales hechos por parte de un videoforense indican que la joven, aunque en algún momento estuvo acompañada, se fue alejando de la orilla hasta desaparecer, justo en un punto del mar donde las corrientes toman fuerza y se dirigen hacia Omoa, Guatemala o Belice; en ese circuito de mar hay una que provoca que las cosas o cuerpos no floten”, indicó Cristian Nolasco, portavoz de la DPI.

Sin embargo, su padre, descartó la teoría de que el chaleco perteneciera a su hija.

"Que se encuentre un chaleco y un cordón no es una prueba concluyente, he visto las fotografías y he hecho las comparaciones correspondientes con expertos y la conclusión es que no son las mismas", dijo Walter a un medio de comunicación.

"Todo apunta que mi hija está en tierra porque todo lo que se ha hecho para ver si ella está ahogada o tuvo algún tipo de accidente no han concluido en nada, las corrientes marinas ya hubieran sacado la jet ski a flote, ya hubieran sacado a mi hija a flote", aseguró.

250 horas han transcurrido

Este martes se cumplen 11 días de la ausencia de Angie Samanta, pero los esfuerzos y la fe para encontrarla sana y salva aún no desfallecen.

Tanto su madre, padre, hermana, amigos, conocidos, autoridades como población en general, siguen con la esperanza de que ella pueda reunirse nuevamente con su familia.

Las últimas informaciones vertidas por las autoridades detallan que la búsqueda será dirigida hacia los manglares del sector.

”Estamos presionando para que las autoridades muevan lanchas hacia los manglares, allí no se han hecho inspecciones y podrían haber indicios importantes”, confió el padre de Angie.

Asimismo, solicitó a la empresa privada o población que tienen embarcaciones para que le ayuden a hacer barridos durante dos o tres días. La autorización para combustible ya fue aprobada, pero no hay embarcaciones suficientes, amplió.

"Se pueden comunicar conmigo o con Copeco, aún tengo la esperanza de encontrar a mi hija, estoy angustiado”, externó.

