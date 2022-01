Danna García confiesa qué pasa con las grabaciones de "Pasión de Gavilanes 2"  

BOGOTÁ, COLOMBIA.-Danna García contó en sus redes sociales lo que está pasando con las grabaciones de "Pasión de gavilanes 2" luego de la olas de casos que se están registrando en todo el mundo.



Y es que según la actriz colombiana durante la grabación de la telenovela, una persona contagiada de covid la maquilló.

"Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de covid. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que esta pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente", escribió en Twitter.



Pero lo que ha causado revuelo no fue el mensaje sino lo que tuvo que hacer horas más tarde, pues borró el tuit, dejando dudas en sus seguidores sobre lo que está pasando.

Danna, a través de un live en Instagram, explicó que le pidieron quitar el mensaje que compartió para no generar "ningún tipo de pánico".



"No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones", dijo.

Contó también que se encuentra aislada, así como otros de sus compañeros para poder evitar que se siga propagando el virus. Ella aseguró que se encuentra muy bien.



En relación a la cantidad de personas contagiadas, la actriz dijo que "no se puede decir que bastantes porque para un porcentaje tan grande de personas no son bastantes casos, pero sí. Es normal. Yo misma no sé cuántos y no quiero saber porque mientras estemos sanos y nos cuidemos todos y estemos en un entorno positivo y constructivo creo que eso es lo que hay que hacer y seguimos trabajando".

