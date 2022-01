Quitarán parte del dedo a la actriz Grettel Valdez para evitar el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La salud de la famosa actriz mexicana Grettel Valdez vuelve a colgar de un hilo debido al cáncer.



Valdez confesó que en las próximas semanas tendrá que someterse a una amputación de una parte de su dedo para poder salvarla del cáncer que la atacó hace cuatro años.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijeron hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar’”, explicó la mexicana de 45 años.



La famosa detalló que "me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, ya toda listo, llega el doctor y me dice: ‘no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal’. Es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta en cáncer. Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, detalló.

Agregó que se siente en paz porque ya saben qué es y qué harán, por lo que espera lo mejor para poder seguir adelante con su vida.