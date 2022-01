La Comisión de Transición pide no hacer el préstamo a Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de maestros se tomó el bulevar Centroamérica, frente al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), para exigir que no se otorguen fondos solicitados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola.



Con pancartas de diferentes organizaciones magisteriales llegaron los docentes de varias partes del país en demanda para no poner en riesgo los recursos de sus jubilaciones y pensiones.

Desde las semana pasada trascendió que la comisión de transición de Inprema estaba analizando prestar 110 millones de dólares, unos 3,000 millones de lempiras, a Palmerola.



Uno de los maestros que llegó a la protesta indicó que si no defienden el instituto en este momento se lo van a robar al hacer ese tipo de inversiones que son un riesgo para las aportaciones de los docentes.



“Son casi 3,000 millones de lempiras que están sacando del Inprema y nos duele, porque hay compañeros a los que les niegan préstamos para hacer su casa, solo por cuestiones de salud”, lamentó el maestro.



En horas de la tarde, las autoridades del Inprema, la dirigencia magisterial y la Comisión de Transición del nuevo gobierno sostuvieron una reunión para tratar el tema de los posibles desembolsos a Palmerola.



Pedro barquero, en representación de la presidenta electa Xiomara Castro, declaró después del encuentro que se logró el compromiso de no tomar la decisión de hacer las inversiones en el aeropuerto Palmerola debido a que ese contrato será revisado.



La petición del magisterio es que no se pongan en riesgo los fondos de sus pensiones.



En un comunicado, las autoridades del Inprema informaron que el Aeropuerto Internacional de Palmerola es una de las muchas opciones que se han evaluado, ya que las ganancias por intereses podrían pasar de 11 millones a 154 millones de lempiras anuales.

