El Estado ha invertido unos 2,000 millones de lempiras en Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Del Estado de Honduras hasta el momento han salido alrededor de 2,000 millones de lempiras para la construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, y todavía hace falta.



Autoridades que están al frente del proyecto informaron que los recursos que se están buscando obtener por medio del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) serían para terminar las obras o garantizar su operación.

Se trata de un monto de 3,000 millones de lempiras, que pueden ser adicionales para terminar las obras complementarias o para comprar la deuda que mantienen con los actuales bancos y así reducir la tasa de interés y aumentar el plazo de la deuda, informaron.



De acuerdo a la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), la inversión total proyectada para la terminal es de exactamente 211,664,148.845 dólares, más de 5,164 millones de lempiras.



De estos, el concesionario estaba comprometido a invertir 87,148,311.90 dólares, el resto son fondos del Estado.



Por ejemplo, mediante el Programa de Reconversión de Deudas de España se invertirán 53,256,122.64, dólares.



Asimismo, las obras del concedente, es decir, de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), tienen un costo de 48,404,782 dólares y un cofinanciamiento de 22,854,932.30 dólares, que también son fondos públicos.

Lo anterior quiere decir que la inversión del Estado es superior a los 124 millones de dólares, es decir, más de 3,000 millones de lempiras.

Fondos públicos

EL HERALDO Plus realizó la solicitud de información SOL-INSEP-119-2021 al concedente para conocer el detalle la inversión, avance del proyecto y la fecha de finalización.



La respuesta ofrecida por las autoridades de Insep el pasado diciembre establece que hasta ese momento solo el Estado había invertido más de 80 millones dólares, es decir, unos 2,000 millones de lempiras.



Lo anterior significa que al Estado le hace falta invertir más de 44 millones de dólares para culminar la obra según lo establecido en el contrato.



De acuerdo al informe, el concedente traspasó a PIA parte de las obras que le tocaba ejecutar, invirtiendo Insep hasta el momento 26,145,308.95 dólares, unos 637 millones de lempiras.



Estos recursos fueron ejecutados para la compra de equipos de sistemas de seguridad, cuyo avance era de un 41%, y en las obras físicas como la terminal de carga y otros donde el avance apenas es de 11%.



Insep con sus fondos también contrató a la constructora Santos & Cia para la adecuación del campo de vuelo, por 266 millones de lempiras (más de 10 millones de dólares), cuyo avance a diciembre era de 89.23%.

Por su parte, el Programa de Reconversión de Deudas de España (PRDE) ha invertido 44,492,689 dólares, es decir, más de 1,085 millones de lempiras.



Estos recursos son para la construcción de la torre de control, el edificio de bomberos, la adquisición de equipos y suministros, cuyos avances rondan entre el 50 y 60%.



EL HERALDO Plus consultó a las autoridades de Insep si tenían disponible los recursos que faltan para terminar el aeropuerto o los buscan sacar de Inprema, pero no respondieron al cierre de esta edición.





Terminan en julio

En tanto el Inversionista Operador Privado, es decir, Palmerola International Airport (PIA), ha invertido hasta el momento 96,527,828.90 dólares, más de 2,300 millones de lempiras.



Pese a esta millonaria inversión, a finales del 2021 el avance general de las obras que le tocan a PIA eran de 73.14%, faltaba por culminar cerca del 27%.



Para algunos expertos en infraestructura, el costo de la terminal ha sido demasiado elevado, debido a que no es un aeropuerto de grandes dimensiones como los de la región, que superan las 10 y 20 mangas.



Es de tomar en cuenta que ya tiene una inversión hecha de 4,300 millones de lempiras, contando que la pista de aterrizaje ya estaba construida, reflexionan.

Lo más significativo es el nuevo edificio de la terminal de pasajeros, que en el área de pisos mide 37,590 metros cuadrados, con un área techada de 29,025 metros cuadrados.



Esto incluye todas las instalaciones electromecánicas de saneamiento, fontanería, electricidad y climatización.



El año anterior las autoridades de PIA prometieron que en febrero del 2021 iba estar culminado el aeropuerto en su totalidad, pero la meta no se cumplió.



La información proporcionada por Insep a EL HERALDO Plus establece que “de acuerdo a los cronogramas presentados por el concesionario y los contratistas, el 100% del aeropuerto se concluirá el 22 de julio de 2022 con la obra de la central eléctrica”.



Uno de los compromisos era entregar la terminal de carga en febrero del 2022, es decir, el próximo mes debería estar lista para entrar en operaciones.



A nivel general, el reporte más actualizado al cierre de diciembre decía que el avance de las obras del concesionario eran del 78.19%, pero en este momento están más avanzadas.



Pese a todos estos inconvenientes, el aeropuerto Internacional de Palmerola ya está funcionando, en medio de una avalancha de quejas por los usuarios debido al desordenado comienzo.



Con dos meses de retraso a la fecha que se habían propuesto, la terminal comenzó a recibir los primeros vuelos y a medida han ido pasando los días se han acomodado sobre la marcha.



Al final el Estado es el más golpeado, ya que no recibirá ingresos mientras no se recupere la fluidez de pasajeros que se vio afectada por la pandemia de covid-19.



Para las autoridades es imposible estimar hasta cuándo se va recuperar la movimiento que se vivía a inicios del 2020.



Se calcula que unos 70 vuelos semanales salen en el inicio de las operaciones de las aerolíneas Delta, American Airlines, Copa Airlines, Avianca, CM Airlines, United Airlines, Spirit y La Costeña, con un factor de ocupación promedio de 42%.

