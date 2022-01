Lucero aclara presunto noviazgo de su hija: Soy "cero celosa"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de volverse noticia por su dulce e inigualable voz, Lucerito Mijares volvió a llamar la atención en las redes sociales. Sin embargo, esta vez, por una presunta relación romántica.

Muchos especularon que el afortunado galán sería el jovencito Emiliano Gatica, con quien ha sido vista en diversas ocasiones, mostrándose ambos muy cariñosos.

Ante los rumores, su madre Lucero fue cuestionada sobre el presunto noviazgo de su hija menor, quien respondió sin ninguna preocupación.

"¡Ay, no! No tiene novio", aclaró la cantante a la prensa. "No es su novio, es su amigo, es su amigo", añadió.

No obstante, pese a la negativa, la también actriz comentó que ya es momento de que sus hijos inicien relaciones sentimentales, puesto que es algo totalmente normal.

Lucero señaló que se ha preocupado por enseñar a sus hijos cómo mantener un buen noviazgo, así como la protección ante posibles embarazos, sin importar que sean aún unos jovencitos.

"Creo que ya se puede ser suegros en la vida, pero no, no es novio", reiteró. "Sí (cómo mantener relaciones sentimentales sanas) eso ya lo traen bajo control", subrayó la intérprete de 'El Privilegio de amar'.

Libertad total

Por otra parte, la cantante mexicana confesó que ni su exesposo, Manuel Mijares, ni ella, son de esos padres que cuidan en exceso a sus hijos en lo que a noviazgos se refiere.

"Cero celosa y (Manuel Mijares) tampoco, tranquilo, tranquilo", expresó.

Es preciso recordar que Lucerito salió a la luz pública tras realizar un dueto con su padre, y desde entonces ha estado presente en colaboraciones musicales con sus progenitores, debutando también en el teatro con 'La jaula de las locas'. Además, suele realizar algunos videos divertidos para todos sus seguidores en las redes sociales.